立院三讀112年度國營事業預算 規模加總合計超過6兆元

立法院會今天三讀通過今年度國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣6兆餘元，業務範圍涵蓋製造業、電力及燃氣供應業、用水供應及汙染整治業、運輸及倉儲業、金融及保險業等行業別。

立法院會下午三讀通過「112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，即國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣6兆餘元。

主計總處指出，今年度國營事業計有22單位，編製附屬單位預算者15單位，編製附屬單位預算之分預算者7單位，業務範圍涵蓋製造業、電力及燃氣供應業、用水供應及汙染整治業、運輸及倉儲業、金融及保險業等。

立法院會今天也表決處理未獲共識的提案，包括國民黨團所提「為利培養公營事業及公股事業下世代經營人才，提高經營效率，要求政府任命公營事業及公股事業董事長、總經理初任，其年齡不得超過65歲，任內如情況特殊須要延任，最長不得超過68歲」，經過表決不通過。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，民進黨的改革腳步持續前進；國民黨團總召曾銘宗說，今年度國營事業預算總收入6兆4646億元，總支出6兆5096億元，主要是台電今年虧損超過2000億元，希望政府要檢討能源政策。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，今年度國營事業預算能在5月底前完成三讀，歸功於朝野各黨團認真履行職責，未來應該秉持速審、嚴審的積極態度，共同維護財政紀律；時代力量黨團副總召陳椒華則說，政府應該更加重視預算運用的效率，尤其是公共工程預算，相關預算是否真的具有前瞻性，需要更嚴謹的監督。