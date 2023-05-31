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立院三讀112年度國營事業預算 規模加總合計超過6兆元

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院下午由院長游錫堃敲槌，三讀通過112年中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分朝野黨團協商研討項目。記者曾吉松／攝影
立法院下午由院長游錫堃敲槌，三讀通過112年中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分朝野黨團協商研討項目。記者曾吉松／攝影

立法院會今天三讀通過今年度國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣6兆餘元，業務範圍涵蓋製造業、電力及燃氣供應業、用水供應及汙染整治業、運輸及倉儲業、金融及保險業等行業別。

立法院會下午三讀通過「112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，即國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣6兆餘元。

主計總處指出，今年度國營事業計有22單位，編製附屬單位預算者15單位，編製附屬單位預算之分預算者7單位，業務範圍涵蓋製造業、電力及燃氣供應業、用水供應及汙染整治業、運輸及倉儲業、金融及保險業等。

立法院會今天也表決處理未獲共識的提案，包括國民黨團所提「為利培養公營事業及公股事業下世代經營人才，提高經營效率，要求政府任命公營事業及公股事業董事長、總經理初任，其年齡不得超過65歲，任內如情況特殊須要延任，最長不得超過68歲」，經過表決不通過。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，民進黨的改革腳步持續前進；國民黨團總召曾銘宗說，今年度國營事業預算總收入6兆4646億元，總支出6兆5096億元，主要是台電今年虧損超過2000億元，希望政府要檢討能源政策。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，今年度國營事業預算能在5月底前完成三讀，歸功於朝野各黨團認真履行職責，未來應該秉持速審、嚴審的積極態度，共同維護財政紀律；時代力量黨團副總召陳椒華則說，政府應該更加重視預算運用的效率，尤其是公共工程預算，相關預算是否真的具有前瞻性，需要更嚴謹的監督。

立法院

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