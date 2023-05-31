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郭台銘到金大演講超受歡迎 學生拱他選總統

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
鴻海創辦人郭台銘（右）今天到金門大學演講，金大校長陳建民頒贈感謝狀感謝他。記者蔡家蓁／攝影
鴻海創辦人郭台銘（右）今天到金門大學演講，金大校長陳建民頒贈感謝狀感謝他。記者蔡家蓁／攝影

鴻海創辦人郭台銘到金門大學演講，暢談AI趨勢，對學生提出的問題，他幽默以對，瞬間收服大批迷妹迷弟的心。有學生希望郭董能提供很多機會，協助金門大學跟金門縣政府，創造更大力量，郭董笑著說，「你是希望我來選金門縣長對不對？」，引起學生哄堂大笑，學生更高喊「選總統」。

郭台銘今天上午到金大演講，吸引爆滿聽眾。有學生提到ChatGPT的應用，郭董還幫忙詢問在座的老師是否贊成學生用AI來寫作業，老師表示，可以以此為基礎，郭台銘隨即說，那你是同意可以用ChatGPT，讓學生聽了報以熱烈的掌聲。

有一名男同學指出，金門相對於台灣，沒有強大的外援，資源不足，未來的發展很多，但實際實行有困難，希望郭董能協助金門大學跟金門縣政府很多機會合作，去創造更大力量，發展金門跟金門大學。對此，郭幽默的詢問學生，「你是叫我來選金門縣長對不對？」，現場隨即爆出笑聲，學生更高喊「選總統」。

郭台銘表示，目前兩岸、金門、和平問題都很重要，他強調，和平最重要，金門只要有和平為前提，兩岸關係不再這麼緊張，金門和平宣言可以談判，就可以恢復來往，金門可以做政治示範區或自由貿易區，很多地方可以去，讓金門定位更清楚。

郭台銘建議，目前AI的人才大量缺乏，但這方面的應用最廣，說不定AI菜刀、AI金酒等未來很快就會出現，用AI去控制品質，做好管控。

「金門不能只有高梁酒一座護國神山」，郭台銘有感而發說，他這次來金門簽名簽最多的是金門高梁酒，他還爆料自己昨晚喝很多，喝的醉醺醺。他說AI是一個趨勢，也很適合年輕人創業嘗試，一些小忙，他是可以幫助金門，但其他一些大問題，就要等國家領導人，目前金門和平宣言最重要。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

鴻海創辦人郭台銘今天到金門大學演講暢談AI，會後學生爭相合影。記者蔡家蓁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天到金門大學演講暢談AI，會後學生爭相合影。記者蔡家蓁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天到金門大學演講，跟學生的互動相當好。記者蔡家蓁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天到金門大學演講，跟學生的互動相當好。記者蔡家蓁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天到金門大學演講，郭台銘應邀在工作管理系的招牌上簽字留念。記者蔡家蓁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天到金門大學演講，郭台銘應邀在工作管理系的招牌上簽字留念。記者蔡家蓁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天到金門大學演講暢談AI，外籍生也搶著跟郭董合影。記者蔡家蓁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天到金門大學演講暢談AI，外籍生也搶著跟郭董合影。記者蔡家蓁／攝影

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