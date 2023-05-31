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鄭文燦：2050 淨零碳排對台灣是挑戰也是機會

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，下午在國科會舉行，台灣淨零科技方案推動小組正式掛牌，行政院副院長鄭文燦表示，2050 淨零碳排對台灣是挑戰，而「科技」將成為淨零過程中，社會、產業、生活與能源等四大轉型的重要推手，將集結各部會資源，共同落實淨零科技推動。記者曾學仁／攝影
「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，下午在國科會舉行，台灣淨零科技方案推動小組正式掛牌，行政院副院長鄭文燦表示，2050 淨零碳排對台灣是挑戰，而「科技」將成為淨零過程中，社會、產業、生活與能源等四大轉型的重要推手，將集結各部會資源，共同落實淨零科技推動。記者曾學仁／攝影

「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮下午在國科會舉行，台灣淨零科技方案推動小組正式掛牌，行政院副院長鄭文燦、國科會主委吳政忠、中央研究院院長廖俊智及各部會、產業公協會、公民團體代表等，共同宣布「淨零科技總動員」未來將藉由國家淨零科技路徑與治理策略布局之研析，以及淨零產業、國際合作與社會推動之機制規畫，開展「永續及前瞻能源、低(減)碳、負碳、循環、人文社會科學」等五大淨零科技領域的研發部署，並從人文社會系統面引導科技投入，以公私協力推動淨零新生活運動。

行政院副院長鄭文燦表示，2050 淨零碳排對台灣是挑戰，也是機會，而「科技」將成為淨零過程中，社會、產業、生活與能源等四大轉型的重要推手，將集結各部會資源，共同落實淨零科技推動，結合產學研、以及民間團體，一起推動淨零科技方案，完善淨零科技研發治理基礎,建立「低碳永續」的能源、產業、社會及生活體系。

國科會主委吳政忠指出，台灣淨零科技方案推動小組將肩負強化淨零科技前瞻布局、落實淨零科技與產業對接、提升淨零科技方案整體綜效等三大任務，期望鼓勵台灣學研界及智庫法人投入前瞻的淨零科技相關科研，挑戰突破性創新的科研議題，並積極與國際合作，掌握優勢關鍵科技，吳政忠強調，淨零科技方案不僅是投入研發，更將從人文社會面著手,鼓勵民間團體參與淨零科技創新示範，透過公私協力，讓民眾更樂意實踐淨零生活。

中研院院長廖俊智表示，中研院在去年底公布了淨零科技政策建議書，特別強調淨零要以科技為基礎、以量化指標做判斷，同時要考慮台灣特有狀況。並且具體建議「創造足夠的零碳電力」為我國淨零科技推動策略。

「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，下午在國科會舉行，台灣淨零科技方案推動小組正式掛牌，行政院副院長鄭文燦（中）、國科會主委吳政忠（左三）、中央研究院院長廖俊智（右三）及各部會、產業公協會、公民團體代表等，共同宣布「淨零科技總動員!」。記者曾學仁／攝影
「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，下午在國科會舉行，台灣淨零科技方案推動小組正式掛牌，行政院副院長鄭文燦（中）、國科會主委吳政忠（左三）、中央研究院院長廖俊智（右三）及各部會、產業公協會、公民團體代表等，共同宣布「淨零科技總動員!」。記者曾學仁／攝影
「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，下午在國科會舉行，ㄒ灣淨零科技方案推動小組正式掛牌，行政院副院長鄭文燦（中）、國科會主委吳政忠（右）、中央研究院院長廖俊智及各部會、產業公協會、公民團體代表等，共同宣布「淨零科技總動員!」。記者曾學仁／攝影
「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，下午在國科會舉行，ㄒ灣淨零科技方案推動小組正式掛牌，行政院副院長鄭文燦（中）、國科會主委吳政忠（右）、中央研究院院長廖俊智及各部會、產業公協會、公民團體代表等，共同宣布「淨零科技總動員!」。記者曾學仁／攝影

吳政忠 國科會 鄭文燦

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