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民進黨拍板 全代會716圓山飯店登場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨昨天通過第二波艱困選區立委徵召提名，黨主席賴清德（中）期待這幾位參選人能在艱困選區勝出，包括北市第3選區參選人林飛帆（右起）、北市第5選區參選人吳沛憶、北市第8選區王閔生、高雄第3選區李柏毅、桃園第5選區劉仁照、苗栗第1選區康世明。記者潘俊宏／攝影
民進黨昨天通過第二波艱困選區立委徵召提名，黨主席賴清德（中）期待這幾位參選人能在艱困選區勝出，包括北市第3選區參選人林飛帆（右起）、北市第5選區參選人吳沛憶、北市第8選區王閔生、高雄第3選區李柏毅、桃園第5選區劉仁照、苗栗第1選區康世明。記者潘俊宏／攝影

民進黨今天中執會通過，7月16日於台北圓山大飯店召開第二十屆第二次全國黨員代表大會，並通過全代會大會程序、工作組織架構、指派工作人員，其餘相關細節規劃，則授權中常會決定。

民進黨發言人張志豪轉述賴清德在中執會中致詞指出，兩周前曾表示台灣2024總統與立委的選舉，是一場建立民主共識的團結運動，因此提出了民主大聯盟的構想。

賴清德指出，這個構想有幾點意義。首先，任何政黨要得到人民的支持，一定要貼緊社會的脈動，抓緊社會的需求，所以不論人才的甄選、觀念的溝通、政策的形成，都必須要打開政黨的藩籬，廣納百川。

其次，當全世界民主國家站在一起肯定台灣的民主自由，支持台灣的穩定與安全，而形成世界民主自由聯盟的同時，也要透過選舉的過程，打造台灣的民主大聯盟。

賴清德也表示，觀念變革與行動一樣重要，在新的政治變局下，民進黨秉持「以今日之我勝昨日之我，以明日之我勝今日之我」，政治工作者要有接受新觀念的勇氣，希望讓不同視角的經驗與看法，進入民進黨的決策思維裡。

民進黨 賴清德

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