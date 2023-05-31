不要苗博雅 民進黨創黨元老疾呼：大安徵召謝佩芬

民進黨布局立委艱困選區，傳出黨中央有意在台北市第六選區（大安）與社民黨市議員苗博雅合作，但該區早就有市議員簡舒培、國際部主任謝佩芬爭取提名。多位民進黨創黨黨員今天前往中央黨部陳情，黨員編號64號的鍾朝雄表示，謝佩芬上次選立委成績這麼好，去年很多人叫她選議員，也不願意佔議員缺，應該支持黨內的好人才。

除了鍾朝雄之外，另有多名民進黨創黨黨員前往中央黨部樓下陳情，手舉「創黨黨員基層心聲」、「敬請賴主席徵召謝佩芬征戰大安區」、「徵召同黨同心同力」等標語表達訴求。

鍾朝雄表示，他是圓山飯店組黨的發起人之一，也是居住了78年的大安區居民，很支持黨的大目標，在沒有黨內人才的區域提名親近者，例如新北永和與無黨籍政治評論員李正皓合作、新北中和徵召前時代力量黨員吳崢；但像大安區謝佩芬，這麼有誠信，去年選議員的時候，很多人叫她選議員，她都不選，我都被她感動了，像這樣的人才黨要愛護、要提拔她。

鍾朝雄說，肯定苗博雅的表現，黨若沒有人，可以提名苗博雅，但黨若有人才為什麼不提名？至於若苗博雅加入民進黨，是否會支持？鍾朝雄直言，程序上好像很奇怪，不太適合，下屆還可以考慮，這屆謝佩芬最適合。

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