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侯友宜會藍委 宣示政黨輪替決心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）今天中午拜會國民黨立法院黨團，爭取黨內團結。記者曾原信／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）今天中午拜會國民黨立法院黨團，爭取黨內團結。記者曾原信／攝影

新北市長侯友宜今日前往立法院，拜會全體國民黨立委，向在座國民黨立委宣示，政黨做不好，政黨就輪替，而他來當總統，他的專業是治安，不但把國安守好，也要把內政治安做好。

侯友宜說，選戰很早就開始，他個人被提名時間看起來很早，但相對對手是慢的，明天才會成立競選辦公室，雖然他比別人晚，但跟藍委們一樣，有一顆堅定的心，克服困難、願意承擔的勇氣，再大的挫折也永不害怕。

侯友宜表示，執政黨做不好，帶來危機，帶來衝突，分裂台灣都不應該，政黨做不好就要輪替，不是一昧指責。他每次看都很難過，（綠營批評）新北市槍擊案多少，但基層同仁都在第一時間破案。執政黨不知道源頭管理，苛責基層。

侯友宜強調，他來當總統，他的專業是治安不但把國安守好，也要把內政治安做好，很多改造槍滿天飛，將帥無能累死三軍，他講話很直接。

侯友宜向藍委拜託，雖然是在選舉，各位都是在職立委，當一天立委就盡一天責任。政黨做不好，政黨就輪替，沒什麼好說的，「政黨輪替，我們來承擔」，大家同心齊力，做得比民進黨更好，由於他這幾天喉嚨不太舒服，他沒有高昂的發音跟激情的演出，但用誠心誠意跟立委站在一起，政府做不好，政黨就輪替，「讓我們重返執政，結合想為這塊土地認真做事的人，讓子孫永續在這塊土地成長。」

侯友宜 國安

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