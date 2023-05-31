外交部次長李淳外國演說 籲莫讓北京決定一個中國政策

外交部政務次長李淳於30日出席第18屆「布拉提斯拉瓦論壇 」（Bratislava Forum），以「烏克蘭和台灣：何以全球團結至關重要」（Ukraine and Taiwan: Why Global Unity Matters）為題發表演說及座談，闡釋我國在俄烏戰爭及台海議題的立場。

由中東知名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）舉辦的「布拉提斯拉瓦論壇 」在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦舉行，今年會議主軸為「持續支持烏克蘭」（Continuing Support for Ukraine)，法國總統Emmnuel Macron、斯洛伐克總統Zuzana Čaputová、捷克總理Petr Fiala、立陶宛總理Ingrida Šimonytė、歐盟執委會主席Ursula von der Leyen、歐洲議會議長Roberta Metsola等60個國家政要均出席與會。

外交部指出，李淳在論壇中發表演說，指台灣人心繫烏克蘭，台灣向烏克蘭致敬，認為烏國不僅為祖國而戰，也為台灣及民主世界而戰。俄國入侵烏克蘭後，國際社會對台灣面臨風險的認知激增，七大工業國家峰會（G7）更於兩周前發表聲明，明確反對任何單方面以武力改變台海現狀之舉。民主陣營愈發團結，愈有助嚇阻中國武力冒進。

李淳說明，許多國際友人認為俄國入侵烏國是國際社會長期冷漠和綏靖的結果，世人應汲取教訓，欲阻止中國專制政權對台灣軍事侵略，國際社會團結展示決心是唯一的途徑。另一方面，台灣完全明白捍衛民主自由的生活方式是自身使命，同時積極備戰，彰顯台灣的意志、能力及決心。

李淳並參與座談，與談人包括立陶宛國會外委會主席Žygimantas Pavilionis、英國國會下議院國防委員會主席Tobias Ellwood、美國智庫芝加哥全球協會會長及美國前駐北約大使Ivo Daalder。

英國國會國防委員會主席表示，睽諸歷史，俄國侵略喬治亞、兼併克里米亞，更在去年2月發動侵烏戰爭，歐美國家應團結合作支持台灣，避免歷史重演。

李淳說明，中國在國際上不斷阻撓台灣參與聯合國相關組織，加強對台灣認知作戰，並企圖影響台灣選舉，然而中國無法影響台灣政經情勢。他呼籲理念相近國家勿讓北京決定各國的「一個中國政策」，呼籲持續加強與台灣合作，以建立全球強大的民主韌性網絡。