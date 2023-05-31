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王世堅競選照青澀稚嫩 游淑慧嚇到：以為多一個候選人

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
議員游淑慧昨在臉書貼出對手民進黨議員王世堅的看板照片。圖／引用自游淑慧臉書
議員游淑慧昨在臉書貼出對手民進黨議員王世堅的看板照片。圖／引用自游淑慧臉書

2024選戰開打，北市議員游淑慧代表國民黨參選大同士林立委選舉，最近發現對手民進黨議員王世堅的競選照片稚嫩青澀，比現在少了很多殺氣，她今在北市議會受訪表示，一開始以為選區又多一位候選人，希望王世堅「真男人要用真面目」來面對選民。

游淑慧今聊及選戰策略，肯定王世堅的空軍厲害，現在要與他比陸軍，勤跑基層。至於王的看板照，她笑說，「希望真男人要用真面目」，他的競選照片真的認不來是本人，還提醒辦身分證、辦護照要用6個月內近照，競選照片是不是最少也要6年之內。

她表示，一開始沒有看到名字時嚇一跳，以為選區又多一位候選人，後來才發現是王世堅，就連里長也說王真的不是長這樣。

游淑慧說，一直都認為王世堅是智勇雙全真男人，這次選舉是不是可以用真面目來面對選民，大家還是很喜歡他現在的樣子，要他不用刻意使用30年前的照片。

國民黨北市議員游淑慧（左）看到民進黨議員王世堅的看板照片，一開始嚇到以為選區又多一位候選人。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員游淑慧（左）看到民進黨議員王世堅的看板照片，一開始嚇到以為選區又多一位候選人。記者林佳彣／攝影

2024大選 立委選舉 游淑慧 王世堅

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