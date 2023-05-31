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郭柯海誓山盟當副手？ 柯文哲：沒談副手 都是郭在講

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天一早至沙溪堡受訪，提到昨晚與鴻海創辦人郭台銘的會面。記者季相儒／攝影
民眾黨主席柯文哲今天一早至沙溪堡受訪，提到昨晚與鴻海創辦人郭台銘的會面。記者季相儒／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨與民眾黨總統參選人柯文哲3度同框，郭還說與柯「海誓山盟」，再度引發兩人柯郭配聯想。柯文哲早上說，昨晚並未聊到2024合作，也未談及副手事情，都是郭講投資的事。至於是否因郭突襲式來訪感到「霸王硬上弓」，柯停頓2秒說「還好啦」。

郭台銘與柯文哲昨出席金門浯島迎城隍廟遶境活動，上午先在城隍廟同框合影，下午再度合體抬轎，晚間因柯下榻的民宿在小金門，因此郭表達想會面的想法，兩人三度同框，還到附近海灘月下「談心」，郭還說出與柯「海誓山盟」。

柯文哲說，因為手機是助理拿的，第一時間沒有接到，看到郭打很多通，助理有跟自己說郭在民宿等他。柯說，郭一直說他去廈門投資時候，那些長官很照顧他，郭對投資還是很了解，廈門可以投資什麼講得頭頭是道。

媒體頻追問郭是否有講到「海誓山盟」？柯不願正面回應，頻說不要問奇怪問題、記者問什麼也不用全答。至於是否談到2024合作？柯說，爭取支持一定有，但當副手也不會在這10分鐘內談，要合作當然沒問題，民眾黨是團結一切可團結的力量。

此外，柯也提及自己副手標準，第一要品德，他比較喜歡企業界、中南部人且互補性高的人選，雖然與郭有互補性，但票源又重疊「很奇怪」。

至於郭台銘提出的和平宣言，柯說，他這一部分跟美國意見一致，認為不是一張和平宣言就能解決問題，台灣本身還是要足夠的嚇阻力量，要沒有準備就要跟人家談，他才不理你。

金門 賴清德 郭台銘

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