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加拿大全齡牛肉開放預告期滿 食藥署：開放為世界趨勢

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣開放加拿大牛肉進口時間軸。圖／食藥署提供
台灣開放加拿大牛肉進口時間軸。圖／食藥署提供

台灣將開放加拿大全牛齡牛肉進口，衛福部食藥署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，預告期間30天已到。食藥署副署長林金富表示，期間共收到15擇意見，2項正面、3項負面、10件其他，全牛齡開放是國際趨勢，接下來會與農委會跨部會討論後，再行公告開放。

食藥署先前針對加拿大全牛齡牛肉近行風險評估，報告指出，若民眾終生只吃加拿大帶骨牛肉或牛內臟，感染狂牛症風險分別約為每45億分之一及每15億分之一，機率極低。食藥署副組長鄭維智說，將先收集各界意見，收集意見後再做評估。

預告蒐集意見期限至本月29日為止，林金富表示，台灣民眾已吃了16年的加拿大牛肉，許多國家也都有進口，有一定的管制措施；而全牛齡開放是國際趨勢，2022年加拿大牛肉輸銷前十名國家中，僅南韓、沙烏地阿拉伯以及台灣目前仍限制出口條件，其餘美國、日本、墨西哥則不限制月齡。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，台灣從2007年開始開放30月齡的去骨牛肉，16年來台灣都有吃到加拿大牛肉；2014年又開放加拿大帶骨牛肉，2021年加拿大申請全牛齡牛肉進口，經過食藥署請專家進行風險評估後，為可接受風險範圍；而民眾意見中除了正反向意見外，其餘意見則是諮詢查廠報告、會議紀錄、預告網址等等，皆已提供。

至於預告期已過，何時上路開放進口？林金富說，食藥署負責技術性的安全審查，依照程序公開原則，將風險結果公告進行預告；後續會與農委會進行跨部會討論邊境管控措施調整，整體開放時程得配合國家政策。

台灣為加拿大牛肉進口前十大國家。圖／食藥署提供
台灣為加拿大牛肉進口前十大國家。圖／食藥署提供
衛福部食藥署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，預告期間30天已到，共收到15項意見。圖／食藥署提供
衛福部食藥署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，預告期間30天已到，共收到15項意見。圖／食藥署提供
食藥署副署長林金富表示，全牛齡開放是國際趨勢，接下來會與農委會跨部會討論後，再行公告開放。記者鄒尚謙／攝影
食藥署副署長林金富表示，全牛齡開放是國際趨勢，接下來會與農委會跨部會討論後，再行公告開放。記者鄒尚謙／攝影

加拿大 食藥署 美國

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