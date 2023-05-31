黃偉哲曾轟馬英九大法官用到臭 陳以信：怎不轟蔡英文

蔡英文總統新提名朱富美等4位大法官，將形成15位大法官全由蔡總統提名。國民黨立委陳以信今日表示，當年馬英九總統提名遇相同狀況時，民進黨從上到下猛烈批判，時任民進黨立院黨團書記長的黃偉哲批評「用到完用到臭」，台南市長黃偉哲為何不跳出來罵蔡總統「用到完用到臭」？

此次大法官提名，蔡英文將提滿15位大法官。總統府秘書長林佳龍解釋，大法官任期8年，總統若連任任期共8年，會跟大法官屆期重複，這是憲政上的規定。陳以信指出，林佳龍說的沒錯，但林佳龍的話恰恰證實民進黨昨是今非、雙重標準。

陳以信表示，8年前馬英九總統提名黃虹霞等4位大法官時，他當時擔任總統府發言人。當時發布提名人後，立即引來民進黨從上到下一陣亂罵，批評馬總統不該提名「大滿貫」，認是違憲提名要求立法院應該撤回。當時陳以信就公開批評民進黨人數學不好，連基本憲政規定都搞不清楚。他說現在林佳龍也說同樣的話，算是還一個公道，但當時批評馬總統的人還欠馬一個道歉。

陳以信指出，當時立法院民進黨團書記長是現任台南市長黃偉哲，他抨擊馬英九任期剩下一年多，「把提名權用到完用到臭」。時任民進黨立委尤美女說，15名大法官竟全由馬總統提名，根本是在破壞憲政基礎；時任立委、現任監察委員田秋堇認為，如果馬英九還有一點羞恥心，那自己就應該停止這樣違法亂紀的做法，把這最後幾名法官留待下一屆總統。

陳以信再提到，前永社秘書長、現任監委高涌誠說，憲法設計大法官任期交錯，就是考慮到要避免所有大法官都是同一位總統提名，因此依照憲法的原意，馬不提名並不違憲，提名才是違憲。