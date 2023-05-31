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影／賴清德想和習近平吃晚餐 侯友宜嗆：肉麻當有趣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜在市政會議專案報告結束後接受聯訪。記者江婉儀／攝
新北市長侯友宜在市政會議專案報告結束後接受聯訪。記者江婉儀／攝

民進黨總統參選人賴清德昨天在個人IG，公布接受台大政治系學生「快問快答」影片。被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐，賴秒答「中國國家主席習近平」，新北市長侯友宜被問及這問題時，訪問過程總計嘆氣3次，更嗆賴清德是「肉麻當有趣」。

侯友宜在市政會議專案報告結束後接受聯訪，對於賴清德想跟習近平共進晚餐，侯友宜先輕輕嘆氣，侯接著說，賴清德從政多年，別人口口聲聲說他是台獨金孫，賴清德也在行政院備詢台說過，他（賴清德）是台獨的務實工作者，這他（指賴清德）都說過，但從來沒聽過（賴）在一個正視場合的行政院，講過中華民國這四個字。

侯友宜表示，一個沒有說過中華民國的人，一個沒有把國家的國號天天念茲在茲在心裡的人，他要去跟中國國家習近平主席吃晚餐，唉，他想來想去，這是把政治，尤其把和平，唉，講一句話，「叫做肉麻當有趣」。

侯友宜指出，和平是要誠懇、平等、尊嚴跟善意，而且是長期以來的信任，啊不然只說一個說要跟人家吃晚餐，啊你是在說什麼？真的是把肉麻當有趣嘛，一個人的信用是很重要的，他要在這邊特別呼籲，選舉到了，大家是看你以前在做什麼，不要因為你現在要做什麼，人家會相信你嗎？人家會相信你嗎？

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