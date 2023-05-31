中正萬華徵召吳沛憶 雞排妹回應了曝承諾過..問心無愧

民進黨提名策略小組昨天討論立委艱困區布局，中正萬華選區擬推市議員吳沛憶，近期引發熱議的「雞排妹」鄭家純未出現在名單。鄭家純昨天晚間也在臉書發聲了，她說，兩個月前，她在吳沛憶本人面前說出的諾言，從來沒有毀約過，問心無愧。

鄭家純也提到，為遵守承諾，她願忍耐一切，安安靜靜被當沙包打，這樣就不影響到任何人。她提到，但「若是在不公正的媒體報導上認識我，容易誤會我愛戰、愛炒新聞，以為能透過攻擊來逼我做出回應，甚至篤定我會挑起更大的戰火。」

鄭家純的臉書貼文底下也湧入數百網友留言，網友讚「支持妳，妳腦袋比其他人清楚多了」、「我心中最強的女戰神，真心希望妳能出來幫忙戰，加油支持妳」、還有網友點「回台中戰楊瓊櫻如何？ 我個人覺得很棒！」

鄭家純也在自己的貼文底下留言表示「對我來說，『願意幫忙』代表不為個人名利的去付出，被派去哪我就去哪，完全配合。最終若決定不需要我來幫忙，也不會覺得如何。因為答應的前提就是無所求。」

對於民進黨徵召現任議員吳沛憶征戰中正萬華選區，鄭家純昨晚在臉書說，兩個月前，她在吳沛憶本人面前說出的諾言，從沒毀約過，她也問心無愧，並說「阿純現在適合面帶微笑的說，你們錯了」。

她也提到，她有想守護的人事物和信念，願意去負責與犧牲，這個原則不曾因任何風雨而動搖，未來會繼續保持這份堅定。