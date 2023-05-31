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高公局主任涉誹謗、職場霸凌仍穩坐主管職 立委關切

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
高公局主任涉誹謗、職場霸凌仍穩坐主管職，現有立委表達關切。本報系資料照
高公局主任涉誹謗、職場霸凌仍穩坐主管職，現有立委表達關切。本報系資料照

民進黨交通委員會立委辦公室近來接到陳情指出，現任交通部高速公路局第一工程處主計主任鄭淑鈴，涉及職場霸凌與該案延伸出的誹謗案，均判決在案，但卻只從北分局調到第一工程處，僅受到申誡一次處分，且繼續擔任主管職，實不符比例原則。全案除轉交監察院了解外，也盼高公局、主計相關單位能有更符合社會期待作為，並考慮列入立院下會期質詢議題。

根據士林地方法院刑事簡易判決指出，鄭淑鈴於任職高速公路北區養護工程分局期間，對一位王姓審計科員在主計室主任辦公室內，在辦公室門未關情況，以「他媽的」、「你什麼東西阿你」、「高考及格是什麼智商阿你」、「媽的」、「你有沒有病阿你」、「神經病」等侮辱言詞，大聲咆哮、辱罵；復以「你目中無人」等不實言論，大聲指摘王姓審計科員，貶損王姓審計科員之人格形象及社會評價，足生損害其名譽。最終判決結果，處拘役40日。

陳情人另指出，高公局對於鄭淑鈴涉及職場霸凌行為，也展開內部立案調查，最終結果認定，鄭淑鈴對同仁有職場霸凌行為，有失允當，記申誡一次。但該行為已嚴重影響了被害人身心狀態，且事件爆發後至今，鄭淑鈴原單位與現任職單位士氣均十分低落，影響層面無論對個人或團隊都相當廣泛。

該立委辦公室指出，職場霸凌為近年來社會所不能容忍之情事，且加害人身為九職等主任級公務員，不能以身作則，竟霸凌下屬，如此行為樣態，依現在公務人員操守標準，並不適合繼續擔任主管職務，盼高公局、主計相關單位要有更清楚的表態，以杜絕類似事件日後繼續發生之可能。該案由於處置有失比例原則，也將列入下會期交委會質詢議題，並送監察院釐清有無進一步行使監察權之必要。

霸凌 職場 主任

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