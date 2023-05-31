788位綠營基層上書 再控李正皓偷拍、威脅女性不宜合作

民進黨在新北市立委徵召作業引發基層質疑不夠透明，尤其永和區和藍營背景、涉及性平爭議的李正皓合作，反彈最為激烈。基層綠營國會與議會助理、政治工作者及民進黨支持者發起連署，共788人參與，並在昨晚發出共同聲明提出「黨中央請慎重考慮是否與李正皓合作」、「合作及徵召的機制應更加明確」兩大訴求。

連署聲明表示，李正皓始終在扭曲事實、偷換概念，沒有正面回應他企圖威脅女性一事。透過地檢署採認、法院採認的正式證詞與證據，顯示李正皓透過親密影片威脅女性，是存在的事實。這不是抹黑，更不是造謠。

連署聲明指出，然而這幾天李正皓的說明，只看到他如何投機取巧地偷換概念，綠營基層依據檢察官、法官採用的證據，扣問他威脅、企圖控制女性的事實，他卻回以「勝訴」，甚至說自己是「遭設局」的說法，閉口不談法庭所採用有明確威脅事實的證據，也無視「偷拍、威脅是否為真」 與這些訴訟勝負毫無關係，持續誤導社會大眾。

連署聲明表示，李正皓一直試圖將議題導向「私領域」，而要競逐立法委員的人，不應該默視其威脅女性，對於公共價值的影響。李正皓一再地刻意扭曲、偷換概念，並無法改變威脅、企圖控制女性的事實，更讓社會大眾看到他試圖顛倒黑白、毫無悔改之意，這樣的合作對象，真能成為民進黨的選擇嗎？

連署聲明指出，民進黨一直堅守的性別價值不能退縮。親密關係不再只是「私領域」議題，而是公共議題。民進黨是關心性別、是與女性站在一起的政黨，這也是民進黨支持者能夠驕傲地說，「我們跟其他兩黨不一樣」的原因。近期台劇「人選之人」中，描述了女性的職場困境，以及受到私密影像威脅的心情，也看到劇的末尾，許多人因為公正黨主席做出的決定而感動；如果民進黨想要匯聚年輕候選人與造浪者的支持，那雙打算牽起並且一起迎向勝利的手，就不應該是趙昌澤的手。

再者，連署聲明也提及，合作及徵召的機制應更加明確。在選舉策略上，並不反對奇兵刺客，更尊重黨內的相關機制，只希望能將決策的機制、考量、標準更加的明確化，就像過往的初選，當規則明確，即使有意外落馬的候選人，讓大家深感惋惜，但每一個人都尊重民調的結果，並且立基於此團結在一起。

連署聲明表示，理解與奇兵刺客的合作多是因選區艱困，進而產生選舉策略上的調整，但仍然期待，未來在合作與徵召的過程中，黨中央能說明決策機制、審慎選擇不違背黨內價值的人物，避免爭議損害政黨形象。

連署聲明文默寫道，作為青年政治工作者，發起這份連署並不是為了分裂陣營，而是為了共同的未來，向所有選民辯證民進黨所應堅守的價值。因為對黨有期待，也對黨主席賴清德的改革三支箭正面肯定，但不願黨在此刻因為錯誤的人選，傷害黨的形象與改革初心。

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