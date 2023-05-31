im.B吸金案 檢警拘提行政院前顧問陳振坤5萬元交保
檢警偵辦「im.B」吸金詐騙案，刑事局昨前往雙北、桃園、台中、宜蘭共14處搜索，拘提包括與主嫌曾耀鋒（本名曾國緯）關係匪淺的行政院前政務顧問陳振坤，以及im.B業務員、客服、行政人員共6人，昨天陳振坤等4人先行移送北檢複訊。訊後，陳振坤5萬元交保、江姓員工10萬交保、李姓員工10萬元交保、卓姓員工5萬元交保。
據了解，北檢昨指揮刑事局偵七隊，北市士林、文山二分局，新北市永和分局，桃園市刑大及八德分局，兵分14路前往台北、台中、桃園、宜蘭拘提本業是代書的陳振坤等人。至於外傳疑似替曾男脫產，與陳振坤在宜蘭合開建築公司的一名熊姓男子，目前身分為證人而非被告。
由台灣金隆科技經營的不動產借貸媒合平台「im.B」遭爆吸金詐騙，超過5000名民眾共遭騙25億元，事後投資人也發現債權超過九成都是假的。全案目前已有實際負責人曾耀鋒、公司董事長曾父曾明祥、曾女友張淑芬、財務主管潘志亮及新竹營運長陳振中5人遭羈押禁見。
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