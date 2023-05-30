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立委邱臣遠批執政黨把手伸進司法體系 將嚴格監督

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

總統府今天公布4位大法官被提名人，引發朝野論戰。外界擔心此次4位大法官通過後，將來15位大法官都由蔡英文總統提名，恐喪失司法制衡的獨立性。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批，執政黨將手伸進司法體系，未來會嚴格監督。

大法官提名人為最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、監察院祕書長朱富美、台大法律學院教授陳忠五、出身自民間司改會的律師尤伯祥。邱臣遠指出，根據司法院組織法規定，大法官應具法官或檢察官15年以上，或實際執行律師業務25年以上，且成績、聲譽卓越者；但所謂「成績、聲譽卓越」沒有明確定義和指標，從法規和資歷來看，四位被提名人符合表面資格，不過是否真的適任，尚待檢視。

邱臣遠表示，外界對部分人選有所疑慮，總統府應向大眾釋疑；蔡英文總統執政七年，人民仍無法信任司法獨立和中立性，目前民進黨是國會的絕對多數，只要在民進黨黨意貫徹下，提名的大法官人選必定會通過。

邱臣遠認為，蔡英文御用的大法官還是占大多數，顯示政黨的手伸進司法體系，明年如果還是民進黨繼續執政，這些大法官能否成為民主憲政守護者，令人存疑；未來在國會行使人事同意權時，他將嚴格檢視。

大法官 蔡英文 司法院

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