【重磅快評】蔡政府的大法官是憲政守護者還是破壞者

蔡英文總統今天完成她任內最後一波大法官提名，在立法院執政黨仍掌過半優勢下，未來15位大法官全為蔡系大法官應可確認無虞，除由單一總統提好提滿爭議外，蔡總統用人之「敢」，完全無視爭議，讓不少法界人士嘲諷：未來大法官的法袍應改為綠色。當大法官的被信任度比普通法院還低，恐將製造更多國家、司法災難。

大法官任命原本就具有政治性，過去歷任總統對人選的選擇，雖也有政治傾向、重要憲政觀點等考量，更重要的是，不乏拔擢有不同意見者、避免可能引發爭議者，以廣納多元意見，避免讓大法官成為行政獨裁的背書者。

但從蔡政府以來，所以可能衡平原則幾乎都消失，對政黨的忠誠成為最大考量點；今天在總統府的記者會上，主持記者會的秘書長林佳龍更毫不諱言被提名人的政治經驗豐富。

蔡總統上任後提名的大法官，雖不乏在學術界享有盛譽者，但政治立場鮮明，更往往是選擇重點，她第一次提名的許宗力、許志雄、黃昭元都是有名的獨派學者；律師界出身的黃瑞明，是當時民進黨不分區立委尤美女的夫婿，夫妻兩人長期與綠營的關係同樣標誌明顯；儘管法界人士公開質疑這樣的任命恐有利益衝突之虞，但就如同國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花的夫妻檔，蔡政府用人從不畏人言；也因此蔡政府任內的憲法裁判，總能支持執政黨的所作所為。

第二次提名的人選中，台大法律系教授出身的謝銘洋，曾在太陽花學運時說，「台大沒有把馬英九教好」；時任考試委員蔡宗珍除是蔡英文多年好友，雖曾在考試院內因未經溝通擅自向高層提出考試變革案而引發風暴，仍受到蔡英文青睞；至於原任司法院秘書長的呂太郎，後來更引發大法官任意被總統叫進官邸訓話的醜聞。從人選的偏好結果，更顯示蔡政府對大法官的選任只有單一標準。

此次提名的人選中，代表檢察體系的朱富美，除因夫婿是檢察總長邢泰釗再度引發未來相關案件是否該迴避爭議外。夫妻兩人在綠營執政期間的表現更是有目共睹；法官代表蔡彩貞的夫婿曾孝賢則是蔡英文台灣大學同屆同學，朱、蔡兩人法學程度不算差，但政治能力更引起圈內討論。

至於律師界選擇曾擔任太陽花學運辯護人、促轉會委員的尤伯祥，也曾長期參與民間司改會、廢死聯盟行動，都可看出蔡政府用人始終如一的走向；就如同學者依舊選擇來自台大法律系、支持應盡速處理國民黨黨產的陳武五，既符合民進黨理念，未來在面對相關爭議釋憲案件時，都能保證結果不會脫軌。

大法官是憲政的守護者，人權的捍衛者，但當有權者不敢選擇不同意見者，無視相關人選爭議，執意只用親信、熟識者，同溫層的一致見解，真能捍衛人權、守護中華民國憲政？還是意在摧毀中華民國憲政？