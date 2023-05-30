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高虹安滿意度倒數第3 竹市綠主委批：市民早晚看破手腳

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部主委陳建名批評新竹市長高虹安，將把市府當成她的權力鬥爭工具。圖／陳建名提供
民進黨新竹市黨部主委陳建名批評新竹市長高虹安，將把市府當成她的權力鬥爭工具。圖／陳建名提供

遠見雜誌今天公布2023年度縣市長施政滿意度調查，新竹市長高虹安以49.3%滿意度，位居全國倒數第3。對此，民進黨新竹市黨部主委陳建名發文指，高虹安身為掌握權力的人，如果每日不思市政如何貼近市民期待，讓這個龐大的市政機器向前進，反而動不動就把市府當成他的權力鬥爭工具，市民早晚看破手腳，感到厭煩。

市府今天發出新聞稿說明，根據該雜誌調查結果，新竹市在警政治安、公共安全、醫療衛生三大面向滿意度皆超過7成，其中治安指標更贏過六都，並提及高虹安市長初上任的施政滿意度49.3%，比前任林智堅市長2015年初上任的施政滿意度為37.4%，還要高12%。

陳建名對於新竹市政府的宣傳資料不以為然，他發文表示，從教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業，八大面向施政表現與去年相比，幾乎均面臨10%以上，甚至20%滿意度消退，平均「退步」程度是全國第一。

陳建名表示，面對這種大崩潰的成績表現，市府新聞稿不再是傳統選民要看的「虛心檢討改進」，竟然是再一次請出了林智堅市長來救援。他認為，沒有人天生就會當市長的，重點是面對批評是否可以真的虛心接受，廣泛接納專業意見，跟同仁一起尋思改善方案。

陳建名還提到，市府新聞稿的重點是拉林智堅墊背，竟然還可以用「竹市治安評比贏六都！ 消防、醫療面向滿意度皆破7成」來沾沾自喜掩飾太平，不容評斷的優越感展露無遺，未來的市政真有進步的可能嗎？無奈在高虹安心態調整之前，新竹市民還要為高虹安的當選，付出多少代價，浪費多少時間？

針對施政滿意度調查結果，竹市府說明，《遠見》調查時間為今年3月至4月，竹市執政權剛輪替不久、舊有問題尚待解決、新政策則需時間推動，這對上任不到100天的高市長及市府團隊來說有著重重關卡要突破，也不會鬆懈，未來將繼續推動政策、務實解決各種問題，希冀逐年提升施政滿意度。

高虹安 林智堅

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