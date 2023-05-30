評大法官提名 藍委：綠到出汁

總統府今公布4名大法官被提名人名單，國民黨立委賴士葆批評，根本是綠到出汁，蔡政府不顧社會觀感，提名意識形態完全相符的大法官，無法期待司法超越黨派與大法官的獨立公正行使職權。

總統府秘書長林佳龍今日下午公布4位大法官被提名人名單：監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，民間司改會律師尤伯祥。

賴士葆說，陳忠五、朱富美、蔡彩貞、尤伯祥4個人被外界形容綠到出汁，當大法官人選無法超越黨派，就無法期待大法官獨立公正行使職權大法官4大職權：解釋憲法、統一解釋法律及命令、審理總統副總統彈劾案件、審理政黨違憲解散案件。

賴士葆指出，副總統賴清德原本擔任大法官審薦小組召集人職務，因為外界質疑才辭掉，蔡英文總統任內15名大法官全部都是她提名；他用幾個社會關注的案例來檢視蔡政府上任以來大法官的表現，例如，2017年軍公教年改大砍軍公教退休年金，軍公教團體聲請釋憲，最後大法官解釋軍公教年改合乎憲法，沒有違憲，認為軍公教年改是基於公共利益有其必要性、且不違背信賴保護原則。

賴士葆說，打著轉型正義的旗幟，在行政院之下擁有司法權的「黨產條例」，被監察院認定以違法手段追求正義，2017年監察院聲請釋憲，結果大法官竟認為憲法未賦予監察院違憲審查權或專屬釋憲聲請權，且該條例與監察院職權無關因此駁回，這完全違背憲政慣例。

賴士葆並提到，2019年，38名立委因前瞻預算審議程序違憲，提出釋憲申請，大法官以其中高金素梅委員未參與表決而不予以受理，即便立委們再度聲請釋憲暨暫時處分，全都被大法官駁回；2020年農田水利會資產被政府收歸國有，水利會納入公務機關，38名立委認為違憲，結果大法官認為沒有違反法律，判決合憲，不論公法人或機關話都是因應時代環境的政策選擇，很明顯，大法官為違憲的政策背書。

賴士葆強調，2021年，蔡英文為了外交經貿利益犧牲國人食安，開放美國萊豬進口，社會譁然，很多縣市政府以違反縣市自治條例聲請釋憲，大法官判定食安法沒有授權地方政府制定規範，所以地方政府不可以自訂不同於中央的肉品安全容許量標準及殘留萊劑安全標準，等同大法官沒收了地方縣市政府的自治條例。

賴士葆總結表示，從以上案例觀之，大法官的判決完全沒有讓執政黨失望，全面執政的蔡政府不顧社會觀感，提名意識形態完全相符的大法官，以執政黨的角度而言可謂適才適所，然而民眾看到大法官不是憲法的捍衛者，卻是淪為執政黨利益的捍衛者，就無法期待司法超越黨派與大法官的獨立公正行使職權了。