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大法官爭議 民團：臨時會議太倉促 大法官同意權並非政黨角力

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
總統府下午舉行112年司法院大法官被提名人介紹記者會，總統府秘書長林佳龍（右三）及大法官提名審薦小組副召集人翁岳生（左三）說明審核過程。記者杜建重／攝影
總統府下午舉行112年司法院大法官被提名人介紹記者會，總統府秘書長林佳龍（右三）及大法官提名審薦小組副召集人翁岳生（左三）說明審核過程。記者杜建重／攝影

蔡英文總統今公布提名最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律學院特聘教授陳忠五、律師尤伯祥等4人，銜接將於9月30日任期屆滿的大法官立法院將在臨時會期間審查大法官人選並投票

13個民間團體共同組成的民間監督司法院大法官人選聯盟表示，為了嚴格審視被提名人的適任性與立法院同意權的行使過程，將立刻著手評鑑作業。

民間聯盟指出，大法官同意權不是政黨角力或表決大戰，倉促行使將損害司法公信力。依據《憲法增修條文》第5條規定，總統提名大法官後，須經立法院同意後任命之。然而，過去大法官同意權的行使，時有發生不周倉促情形，立法院若於6月14日至21日間行使同意權，無法完整審查及讓社會各界表示意見，恐侵蝕大法官任命的正當性。

為了保障各黨團有時間彙整問題及請求補充資料，提供公聽會、全院委員會審查參考，民間聯盟建議，臨時會最快不宜早於6月底召開。此外，應成立小組廣徵社會各界的意見，提出書面檔案、發問卷給法界人士和4名被提名人，作為評鑑參考。最終院會投票時，各黨應開放立法委員自由行使投票權，不應以黨紀或任何方式約束立委投票。

為檢視被提名人的品德操守、憲政人權理念、學識與專業，民間聯盟已洽詢審、檢、辯、學等法律專業人士，另籌設獨立、公正之評鑑委員會，將盡速公布評鑑結果。

大法官被譽為憲法的守護者，必須透過與社會的持續溝通，才能免於閉門造車，引領司法進步。民間聯盟表示，期待4名被提名人能以開放角度接受檢視並回應問卷，落實深度溝通。

大法官 投票 立法院

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