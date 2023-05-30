拜會江宜樺 侯友宜轟上位者「首鼠兩端」致人民缺電
核電存廢再度成為總統選戰攻防議題，新北市長侯友宜昨日首度說「核廢料妥善處理，核能就是我的選項」，今再透過臉書指拜會前行政院長江宜樺，兩人暢談三小時，並批評上位者首鼠兩端，讓人民陷入缺電的痛苦泥淖，侯重申當選總統後，會重新調整發電配比，7月會跟大家清楚說明，
侯友宜今透過臉書說，這兩天核電議題成為全國最矚目焦點，他認為確保人民用電無虞，是政府最基本責任。但擁有決定權的執政者，立場搖擺不定，甚至大轉彎，當年信誓旦旦喊出「2025非核家園」，如今改口要讓停機核能機組維持緊急使用效能，自證這幾年能源政策的嚴重錯誤，人民陷入缺電的痛苦泥淖。
侯友宜批評，上位者的缺乏誠信、政策跳票，就是台灣面臨的極端狀態，因此在他拜會江宜樺時，他們也針對台灣兩岸及能源議題深度交流，一聊就是三個小時，令他受益匪淺，認為兩人有許多想法相近。
侯友宜說，台灣當前化石燃料發電佔比過高，潛藏的汙染問題，衝擊人民健康及環境生態，也與永續發展的目標相違背，因此台灣絕對要以多元能源配比，確保供電安全、穩定。侯說，當今政府2025非核家園政策，已成最的騙局。
侯說，他的立場始終不變，政策必須要以安全、經濟、民生作為最優先考量，並重申他當選總統後，絕對會重新調整發電配比，妥善處理核安、核廢料問題，「核電就是我們能源配比的選項之一」，並指台灣不要天方夜譚的「用愛發電」，台灣需要務實的能源政策，才能發電不缺電。此外，相關議題他將會跟專家充分討論並融合國民意見後，7月向大家清楚說明。
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