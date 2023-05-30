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友邦吐瓦魯外交部長訪台 將與台灣簽署2協定1條約

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
吐瓦魯外長柯飛前曾站在海裡發表聯合國氣候峰會（COP26）演說，希望世人注意海平面上升將淹沒吐瓦魯的問題。（路透）
吐瓦魯外長柯飛前曾站在海裡發表聯合國氣候峰會（COP26）演說，希望世人注意海平面上升將淹沒吐瓦魯的問題。（路透）

吐瓦魯司法、通訊暨外交部長柯飛（Simon Kofe）伉儷應我國邀請，將於5月31日至6月5日率團訪台。外交部表示，此行是柯飛上任後第二次來訪，且是在外交部政務次長田中光2月率「吐瓦魯國商機考察團」訪問後立即回訪，對兩國邦誼極具意義，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，柯飛訪台期間將晉見蔡英文總統，拜會外交部長吳釗燮，並共同簽署「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府外交人員訓練及交流合作協定」及「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府技術合作協定」，另將與法務部簽署「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約」，建立兩國在司法、外交、農業、公共衛生及氣候變遷等領域的合作。此外，柯飛也將參訪我國資通訊產業，希望借鏡我國發展經驗推動吐國海纜及網路建設，達成吐瓦魯「數位國家」目標。

外交部表示，吐瓦魯國是我國在太平洋地區的重要友邦，與我國建交至今邁入第44年，長期堅定支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），並與我國在氣候變遷、資通訊、農漁業、潔淨能源、公共衛生等領域密切合作，兩國邦誼穩固友好。

外交部 吐瓦魯 司法

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