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中剛聯合聲明稱台灣屬中國一部分 外交部：嚴厲譴責

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國國家主席習近平26日在北京人民大會堂和剛果總統齊塞克迪舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為齊塞克迪舉行歡迎儀式。(中新社)
中國國家主席習近平26日在北京人民大會堂和剛果總統齊塞克迪舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為齊塞克迪舉行歡迎儀式。(中新社)

剛果民主共和國總統齊塞克迪（Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo）與中國國家主席習近平於5月26日發布「中華人民共和國和剛果民主共和國關於建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明」，聲稱「剛方重申堅定奉行一個中國原則，認為台灣是中國不可分割的一部分」，外交部表示，中國政府持續在國際間發表貶損我國主權的不實論述，以及剛果政府扈從中國的不當作為，表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。台灣是捍衛民主體制及尊重人權與法治的民主國家，中國共產黨專制統治下的中國則是迫害人權、肆意擴張、霸凌鄰國的邪惡軸心國家。中國共產黨政權任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀，除讓台灣人民對中國政府更加厭惡與反感外，也使國際社會洞悉中共政權擴張侵略的野心。

外交部表示，台灣是守護民主陣營的前沿，台灣人民與政府將團結一致，共同防禦共產中國對台灣的文攻武嚇，並加強與民主陣營國家的協同合作，遏制威權擴張，守護台海和平與安全，進而維護印太地區的自由開放，以及全球的穩定與繁榮。

剛果 外交部 台灣人

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