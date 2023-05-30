藍批大法官提名人司法悲哀　綠委：不同看法可透過質詢

總統府提名大法官人選4人名單，包括監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。國民黨立委李德維今天批評，這些人選都有強烈的意識形態，是中華民國司法的悲哀。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應說，國民黨對於大法官人選有不同看法，可以透過全院聯席審查時質詢。．

立法院本會期將在明天結束，民進黨立法院黨團規劃在6月14日至21日召開臨時會，處理大法官人事同意權案，依照慣例要提前5天舉行公聽會，並經立法院全院聯席審查與投票。

針對國民對對於大法官提名人選有意見，鄭運鵬表示，往前看大法官任期8年，前面15位都是前總統馬英九提名，國民黨若有疑慮，大可不必多費唇舌，可以透過質詢、審查，不要講政治語言。