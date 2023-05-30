快訊

瑪娃緩慢移動東北部掀雨勢 最快「這日」深夜有望脫離暴風圈

買飲料可以摸奶惹爭議！ 手搖飲「軍茶」急發聲明

藍批大法官提名人司法悲哀　綠委：不同看法可透過質詢

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。本報資料照
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。本報資料照

總統府提名大法官人選4人名單，包括監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。國民黨立委李德維今天批評，這些人選都有強烈的意識形態，是中華民國司法的悲哀。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應說，國民黨對於大法官人選有不同看法，可以透過全院聯席審查時質詢。．

立法院本會期將在明天結束，民進黨立法院黨團規劃在6月14日至21日召開臨時會，處理大法官人事同意權案，依照慣例要提前5天舉行公聽會，並經立法院全院聯席審查與投票。

針對國民對對於大法官提名人選有意見，鄭運鵬表示，往前看大法官任期8年，前面15位都是前總統馬英九提名，國民黨若有疑慮，大可不必多費唇舌，可以透過質詢、審查，不要講政治語言。

大法官 立法院 國民黨

延伸閱讀

侯友宜批排黑條款貫徹個人意志 綠委酸藍提案幾乎與綠相同

影／選罷法排黑條款三讀通過 鄭運鵬：政院版最乾淨

影／李德維呼籲恢復特偵組 黨政高層貪腐才能現形

停止適用大陸人民亦為國民 綠委：舊函釋抵觸不再援用

相關新聞

未來15大法官都由蔡提名 林佳龍：總統連任一定會遇到

司法院大法官黃虹霞、吳陳鐶、林俊益、蔡明誠等四人將於9月30日任滿8年，依法退職。總統府今天舉行記者會，公布新任大法官提...

太陽花律師尤伯祥被提名大法官 林佳龍：採共識決

總統府今天舉行記者會，公布審薦小組提名的四位大法官，包括監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授...

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安略高拿倒數第三

遠見今天公布「2023縣市長施政滿意度調查」。本屆縣市長當中，有多位新面孔受選民高度關注。外島連江持續前縣長劉增應七連霸...

蔡英文：權威主義擴張 打造韌性供應鏈刻不容緩

蔡英文總統今天出席「2023年台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮」，她表示，面對威權主義擴張，民主國家之間團結合...

藍批大法官提名人司法悲哀　綠委：不同看法可透過質詢

總統府提名大法官人選4人名單，包括監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會...

兩顆未爆彈只拆了一顆 侯友宜愈拖殺傷力愈大

將代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，昨天拆了第一顆未爆彈，但仍有一顆未爆彈要拆，而其此愈晚拆除引信，倒不如提前引爆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦