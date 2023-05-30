未來15大法官都由蔡提名 林佳龍：總統連任一定會遇到

司法院大法官黃虹霞、吳陳鐶、林俊益、蔡明誠等四人將於9月30日任滿8年，依法退職。總統府今天舉行記者會，公布新任大法官提名名單，包括監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五及民間司改會出身的太陽花學運律師尤伯祥。

媒體提問，外界質疑被提名人是因為與民進黨關係不錯，才能被推薦為大法官？總統府秘書長林佳龍說，依照憲法條文規定，由審薦小組提出意見，總統依憲法行使提名權，大法官獨立行使職權，每一個人的學經歷及背景都相當優秀，提名諮文送到立法院之後，會經過審查過程及立委質詢，做最後審查依據。

另有媒體問，這次提名4位大法官通過後，將來15位大法官都由蔡總統提名，會不會擔心司法制衡喪失的問題？林佳龍說，大法官任期8年，不分屆次個別計算，不得連任，總統若連任，任期共8年，會跟大法官屆期重複，外面有一些誤解。總統的任期8年內，一定會遇到大法官提名，這是憲政上的規定。