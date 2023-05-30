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太陽花律師尤伯祥被提名大法官 林佳龍：採共識決

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
太陽花學運律師尤伯祥（中）被提名為大法官。圖／聯合報系資料照片
太陽花學運律師尤伯祥（中）被提名為大法官。圖／聯合報系資料照片

總統府今天舉行記者會，公布審薦小組提名的四位大法官，包括監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五及民間司改會出身的太陽花學運律師尤伯祥。

媒體提問，律師界代表選擇尤伯祥律師而非全國律師公會推薦的李念祖律師，原因是什麼？是因為政治價值理念或憲政論述能力？

總統府秘書長林佳龍表示，整個審薦過程，依據現在大法官的組成背景，也涉及到各項分布，除性別之外，在大法官款別專長都呈現多元平衡分布，這部分按照憲法增修條文第5條及憲法第80條規定，除了法官、檢察官、教授，還涉及到政治經驗、律師背景等，審薦之後提交給總統。

隨後記者也要求審薦小組副召集人翁岳生回應，不過翁岳生在現場聽不清楚，因此再由林佳龍回答。林佳龍說，推薦是用共識決，所有審薦委員對每一個人選都有表達推薦人數，依照小組成員的推薦作依據。

律師 大法官 林佳龍

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