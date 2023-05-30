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台灣道安堪憂 民眾黨立委酸：民進黨之心「行人皆知」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左）、立委陳琬惠（中）、賴香伶（右）今天舉行記者會，呼籲蔡政府停止口號治國，交通部應於9月會期開始時將「交通安全基本法」草案送至立法院，力拚下會期通過，同時透過執法和宣傳教育等方式，避免憾事發生。 記者陳正興／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左）、立委陳琬惠（中）、賴香伶（右）今天舉行記者會，呼籲蔡政府停止口號治國，交通部應於9月會期開始時將「交通安全基本法」草案送至立法院，力拚下會期通過，同時透過執法和宣傳教育等方式，避免憾事發生。 記者陳正興／攝影

民眾黨團今天舉行記者會，呼籲政府停止口號治國，交通部應於9月會期開始時，將交通安全基本法草案送至立法院，力拚下個會期審查通過，同時透過執法和宣導教育等方式，避免憾事一再發生。

民眾黨立委陳琬惠指出，比起口號和決心，人民需要的是務實的方法與有感的改變。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，根據交通部道安資訊查詢網統計指出，今年1、2月死傷人數較去年同期成長10.6%，而35個項目死傷人數中，只有2項有所改善。

邱臣遠表示，今年第1季「30日交通事故死亡人數」為812人，較去年同期增加10％，短短3個月造成這麼多家庭破碎。據歐洲運輸安全委員會（ETSC）調查，台灣2019年每10萬人口交通事故死亡人數高達12.1人，是他國的2到8倍。

邱臣遠指出，根據交通部統計，去年高達16個縣市，每10萬人口交通死亡人數超過10人，屏東、台東、嘉義及雲林都超過25人，直轄市最嚴重的為台南市16.8人、高雄市13.6人，都超過全國平均，但交通部沒有勇氣在記者會呈現，根本是助長道安惡化的元兇。

民眾黨立委賴香伶指出，近5年來平均每年超過400位行人亡故，約有1萬5000名行人在步行時因交通事故受傷；民進黨政府大張旗鼓宣布7年投入400億元，打造一場集教育、工程、執法和監理四大面向的「道安行動綱領」。

賴香伶質疑，在「規劃未決，宣傳先行」這些空洞口號下，政府到底是要來救道安，還是救選情？酸說「民進黨之心行人皆知。」民眾黨團批，政府一次次投入鉅額預算，對強化道安卻總是放錯重點，盼看見政府扛起責任，停止不切實際的口號敷衍民眾。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左）、立委陳琬惠（中）、賴香伶（右）今天舉行記者會，呼籲蔡政府停止口號治國，交通部應於9月會期開始時將「交通安全基本法」草案送至立法院，力拚下會期通過，同時透過執法和宣傳教育等方式，避免憾事發生。 記者陳正興／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左）、立委陳琬惠（中）、賴香伶（右）今天舉行記者會，呼籲蔡政府停止口號治國，交通部應於9月會期開始時將「交通安全基本法」草案送至立法院，力拚下會期通過，同時透過執法和宣傳教育等方式，避免憾事發生。 記者陳正興／攝影

民眾黨 交通部 邱臣遠 民進黨 行人地獄

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