民進黨：新北沒政府 侯友宜主政下黑道最猖狂

民進黨發言人林楚茵今天表示，繼新北市三峽槍擊案後，新北市三重再開13槍，新北市長侯友宜荒廢市政選總統，請盡快辭市長，讓市民安居樂業。

林楚茵表示，自從侯友宜荒廢市政選總統後，新北市接二連三發生槍擊事件，日前三峽槍案後換三重，從4月19日板橋槍擊案11槍開始，到今天共一個半月，新北市共開了85槍，請問治安不安，市民怎能心安，侯友宜聲稱的治安專業可說是千瘡百孔，如果侯無心市政，請盡快辭市長，讓新北市恢復正常治理，讓市民安居樂業。

林楚茵指出，根據遠見最新調查顯示，將今年和2020年比較，新北市警政治安退步9名，淪六都第3，這都是侯友宜不專心市政的鐵證。從4月19日板橋槍擊案11槍，4月20日土城槍擊案51槍，4月30日八里槍擊案4槍，5月10日五股行刑式槍決，5月28日三峽槍擊案6槍及今天三重槍擊案當街狂掃13槍彈殼滿地，短短一個半月，新北市共85槍，每一槍都讓市民恐慌，每一槍都讓人民看清侯友宜的真面目。