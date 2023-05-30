影／呼籲停止口號治國 民眾黨團要賴清德先誠實面對台南交通

國民黨總統參選人侯友宜520誓師後，積極展開黨內大老拜會並藉廢死、核能議題歸隊整合深藍，但鴻海創辦人郭台銘及支持者的動向仍藏相當大隱憂，高雄市前市長韓國瑜臉書發文停留在5月14日至今未發聲，也引發揣測，侯競選團隊上路及整合成效，端午假期結束後是第一個指標。而侯的副手搭檔直接影響總統大選聲勢，副總統參選人能否在7月23日全代會前就位，更受注目。

2023-05-30 12:00