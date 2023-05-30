影／呼籲停止口號治國 民眾黨團要賴清德先誠實面對台南交通
台灣交通事故頻傳，蔡英文政府喊出「七年四百億」推動「道安行動綱領」，民眾黨團上午舉行記者會批，此舉是充斥空洞口號。
民眾黨團呼籲政府停止口號治國，交通部應於9月會期開始時將「交通安全基本法」草案送至立法院，力拚下會期通過，同時透過執法和宣傳教育等方式，避免憾事發生。立委陳琬惠在記者會上表示，日前賴清德在擔任台南市長任內，交通事故數字有所短絀，台南市交通大隊2017年交通事故數據轉正後，A2受傷案件數由18287更正為37474，受傷人數也由25028人變更為51000人，其中65歲以上長老傷亡人數為6178人，實際數字增加為兩倍，也請賴清德總統參選人在提出交通改善政見前，必須先誠實面對台南所發生的交通問題，也好好解釋為什麼會有兩倍人數沒能及時紀錄，需要轉正，不要再推給基層。
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