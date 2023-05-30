賴清德鬆口核能納緊急使用選項 賴士葆酸：的確很務實

民進黨主席暨副總統賴清德日前和學生對談，鬆口拋出核電廠緊急時可啟用。國民黨立委賴士葆諷刺，賴清德的確很務實。

賴士葆說，猶記得2018年，選前45天，在確定桃園觀塘案的環評通過，時任行政院長的賴清德宣布停止興建深澳發電廠，改成續建天然氣第三接收站。那時選戰氛圍，地方居民和環保團體天天陳抗，反對興建深澳電廠的聲浪高漲，變成全國性議題，讓蘇貞昌在新北的選情陷入苦戰，鄭文燦在桃園的選情相對穩定，於是能源政策和選舉考量之間找到一個解套的平衡點，所以就是「藻礁換深澳」。

賴士葆指出，過去蔡政府不停的論述深澳電廠非蓋不可，否則會陷入嚴重的缺電危機，電力成本會提升45％，言猶在耳，然而政策說轉彎就轉彎，能源政策就是這樣隨著政治的需要調整，這就是賴清德的務實面。

賴士葆提到，賴清德說有關單位在規劃把已經停機的核能機組維持未來能夠緊急使用，相較於蔡英文總統日前還在不斷的重述台灣不缺電，重啟核一、核二有困難，蔡英文曾對中研院前院長李遠哲說2024以後的能源政策不是她的事，現在賴清德是總統參選人不能迴避，必須嚴肅面對，所以又一次務實的大轉彎。

賴士葆表示，修改錯誤的政策永遠不嫌遲，蔡政府2025的政策能源政策5：3：2的占比已經確定跳票，賴清德願意面對非核家園政策的失敗，知過能改善莫大焉。賴清德在出席年輕人論壇，被問到民進黨處理卡台大前校長管中閔案和新竹市前市長林智堅論文案對台大的攻擊，是否對台大有虧欠？賴清德不敢面對問題，不敢直接回答，只是很迂迴間接表示，要學習建立更好的方法避免類似情況發生。

賴士葆強調，兩個重大社會事件的當時，賴清德心知肚明用政治力顢頇霸道的對台大的攻擊是干犯學術自由校園自治，但是賴清德選擇沉默縱容民進黨的惡行，沒有出面揭櫫大是大非，直到要選總統了才唯唯諾諾表態，賴清德其實可以更務實的面對。