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政治人物頻爆反性平言論惹議 蔣萬安：譴責性霸凌言語

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
針對政治人物頻頻講出違反性別平等的言論，台北市長蔣萬安也表達立場，表示堅決反對性霸凌言論，並予以譴責。記者葉信菉／攝影
針對政治人物頻頻講出違反性別平等的言論，台北市長蔣萬安也表達立場，表示堅決反對性霸凌言論，並予以譴責。記者葉信菉／攝影

近日不少政治人物發表違反性平言論惹議，如有議員稱「女消防員洗澡被偷看是自己不鎖門引誘他人」、「同婚是謀財害命好管道」等。北市議員林延鳳當面詢問台北市長蔣萬安是會一同譴責性霸凌言論？蔣萬安回應，這些言論非常不妥當，也值得檢討，北市府反對任何性霸凌言論，所以一定會予以譴責。

林延鳳表示，今年5月17日為「國際不再恐同日」，北市府為此升起彩虹旗響應，同時確有不少政治人物說出反性平等言論惹議。她舉例，台北市前市長柯文哲就被整裡出10句歧視言論、日前台大經濟系2位學生會正、副會長候選人在學生公報列出16項包括性別、種族、身材等歧視內容。

林延鳳指出，國民黨宜蘭縣議員黃浴沂說「女消防員洗澡被偷窺，是因為不鎖門引誘人去看」、國民黨立委曾銘宗說「莊翠雲是因為女性才擔任財政部長」、國民黨高雄市議員吳利成稱少子化是因為同婚、北市議員曾獻瑩更失言說出「同婚事謀財害命的好管道」。

林延鳳認為，性別平等相關意識，包括人權言論自由民主等普世價值，不能因為顏色不同，或意識形態不同有雙重標準，也不被國人接受，若台北市議會有性別平等委員會的話，議員講出這些言論根本就要送性平會審查，怎麼不講社會案件有多少異性戀情殺、財殺，北市府應一同譴責反性平言論。

蔣萬安表示，自己的立場是反對任何性霸凌的言論，這些言論都非常不妥當，也不會被接受，應該予以譴責，很多說法不甚公平，值得檢討，強調追求性別平等是市府團隊很重要的目標。

同婚 蔣萬安 霸凌 性平

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