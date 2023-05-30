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雙城經費呆帳 簡舒培喊話柯文哲：別跟妻唱雙簧 快買單

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
雙城論壇去年經費成呆帳，北市前市長柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書說，是否比照過去衛生局開一張罰單給柯，「交給柯，他就會給我，我就會去繳」。圖／引用自陳佩琪臉書
雙城論壇去年經費成呆帳，北市前市長柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書說，是否比照過去衛生局開一張罰單給柯，「交給柯，他就會給我，我就會去繳」。圖／引用自陳佩琪臉書

北市前市長柯文哲去年辦雙城論壇，因違反議會共機若繞台不得動支經費決議的但書，導致去年的107萬無法核銷成呆帳。柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書霸氣回，市府是否比照過去衛生局開一張罰單給柯，「交給柯，他就會給我，我就會去繳」。民進黨議員簡舒培今天在臉書酸「柯文哲、陳佩琪別再唱雙簧，趕快買單就對了。」

簡舒培說，柯文哲去年不顧台北市議會「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」的但書，堅持在共機、共艦持續擾台下舉辦雙城論壇，事後議會要求柯自行買單，當時柯文哲太太陳佩琪還拿出存摺跟印章給柯文哲用，結果夫妻倆不知道溝通上出了什麼問題，柯文哲都卸任5個月了，這筆欠款卻一直沒還，留了一筆呆帳給蔣萬安。結果現在陳佩琪說，只要北市府專責這件事的局處開單，她就會去繳。

簡提到，回顧當時，議會決議雙城論壇的95萬由柯文哲自行買單後，柯文哲沒拿著陳佩琪放在桌上的存摺跟印章去付錢，而是送給主計總處依審計法來釐清，答詢時還強調「我不會扯皮，不會留給下一任政府麻煩」，結果現在真的拍拍屁股走人，再一次上演自打臉。

簡舒培質疑，柯文哲既然要違反議會決議、不尊重民意，議會當然也不會幫柯文哲背書，簡也喊話陳佩琪「與其在那邊一搭一唱演雙簧，不如趕快問問你老公要怎麼還錢，順便問一下你老公，舉辦一分鐘花市民1.5萬公帑的雙城論壇來『對話』到底帶回來什麼成果？」共機、共艦至今還在台灣周邊的海、空域不斷侵擾欸。

簡也表示，她當然也要呼籲現任市長蔣萬安，不要甘願當柯文哲小弟，幫他收拾這個爛攤子，快點叫柯文哲還錢，解決這筆呆帳。

柯文哲 陳佩琪 雙城論壇

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