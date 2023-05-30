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【即時短評】侯友宜攻內政 「神主牌」反成賴清德包袱

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜用內政議題搶回主導權，民進黨過往「神主牌」不再管用，綠營防守之餘還被迫打臉自己過往政策，中央政府執政七年成績恐成民進黨總統參選人賴清德最大包袱。圖／報系資料照
新北市長侯友宜用內政議題搶回主導權，民進黨過往「神主牌」不再管用，綠營防守之餘還被迫打臉自己過往政策，中央政府執政七年成績恐成民進黨總統參選人賴清德最大包袱。圖／報系資料照

新北市長侯友宜接受徵召之初，政策方向尚未備妥，面對民進黨猛攻，頻頻挨打。不過侯近期站穩腳步，轉守為攻，將民眾積怨已久的缺電、廢死議題都當成「武器」出招，用內政議題搶回主導權。民進黨過往的「神主牌」不再管用，綠營防守之餘還被迫打臉自己過往政策，中央政府執政七年成績恐成為民進黨總統參選人賴清德最大包袱。

民進黨當初選舉的神主牌「廢死」、「非核」、「台獨」經過多年執政後，都被發現是「理想很豐滿、現實很骨感」。多數民眾不滿跳電不斷發生，也無法認同犯嫌燒死九人、殺警都不會被判死刑，更憂心推動台獨可能引發戰爭，民怨越積越深。

侯友宜在接受徵召後，快速打穩基礎，開始出招，目標直指中央政府。上周李國輝案判決無期徒刑定讞後，侯立刻針對死刑議題發表看法，指自己若當選總統，「該做的事絕不等待，也絕不妥協」，展現「反廢死」態度。

侯陣營日前也透露，核三可能是解決缺電的解方之一，侯友宜昨日更正式表態，若當選總統，「我一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項」。侯主攻內政，接連出招，將壓力丟回給執政七年的民進黨政府。

賴清德身為副總統，又代表民進黨政府參選總統，自然拋不下這些包袱，現在光是核能政策大轉彎就被質疑當初是為了「騙票」才提出難以達成的「二〇二五非核家園」，即便事後想澄清，新聞稿也隻字未提核三。至於「廢死」造成的民怨恐怕是賴下一個不得不面對的議題，中央執政七年成績將一路跟著賴清德走完總統大選，要如何應對，考驗賴的智慧。

民進黨 廢死

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