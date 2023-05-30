【專家之眼】親中黨的指控 缺乏政治常識

近期有日本學者提出對藍營長期以來的質疑：曾經反共的國民黨為何被冠以「親中政黨」之名？雖說是長期以來，但此問題背後諸多該釐清的部分，似乎沒得到足夠回應。其實該文歸因的特定政治勢力，最該做出回答。本文則想釐清依其脈絡衍生出的諸多誤解，包括曾經反共的國民黨是否改換立場？該黨被冠以「親中政黨」之名是否正確？他們對中共，是否保持高度警惕？

首先，很難說藍營改變立場。以民進黨為例，它有沒改變主張台獨立場？有台獨黨綱，主張建立台灣共和國及制定新憲的民進黨，1995年時任黨主席施明德表示，台灣已是主權獨立國家，民進黨執政既不必也不會宣布台獨；1999年該黨通過的台灣前途決議文，則進一步說台灣依目前憲法稱為中華民國。至今兩次執政，階段性的改國號稱中華民國台灣，是更接近還是遠離台獨立場？藍黨黨章還是反對共產主義，而當初帶頭違背蔣經國三不政策的總統，是派密使繞過五院赴陸的李登輝。

其次，按理說，中華民國政黨，遵守憲法相關規定，不該有親中與否討論。是有人把中國跟台灣對立起來，才形成了「親中政黨」的奇妙問題。

台人對中國的認同，可遠溯至日本統治四十年後，還不放心台人一旦上戰場會認同哪個國家，才搞出皇民化運動。此運動如果成功，就不會出現台人在光復後歡迎祖國的場景。值得注意的是，這個民意趨向，不僅是在二二八事件前後的選舉，平均投票率與執政黨得票率，都在七成左右，直到兩蔣統治結束，也大致保持。

相對於過去尊重民意，後來的政客卻玩著借殼上市的把戲。綠營在2000年因泛藍分裂上台，採取兩手策略，一邊表面迎合民意，另邊展開洗腦教育，現在才能質疑「親中政黨」，號稱獲得民意支持了。

上述把戲看似聰明，但國家認同幾年就可一換，這對有心人形成的榜樣，有識之士，思之極恐。而即便蔡英文嫻熟於打兩岸擦邊球，還是搞到現在準備擴大徵兵延役，繼承人賴清德是傳統民進黨出身、台獨金孫，這種兩岸不安因素，人民還能被蒙蔽多久？

對親中的質疑，其實是針對為何親中共。如果對此檢驗標準，是政黨「相關人士紛紛投身兩岸商業活動，其中包括他們的家族企業和親朋好友所經營的公司。兩岸商業利益被部分政商關係人士所把持，他們也被稱作兩岸權貴」，除了該由該文歸因的特定政治勢力回答外，就以上次選舉暴露出的多個綠營政客案例，兩黨「親中」似乎只有揭露程度不同，沒有本質差異。否則綠營如果真的乾淨，完全執政已逾七年，違憲法規照立不誤，立法周密規範包括拿政黨補助款的涉陸黨政官員旋轉門或其他條款，應可做到。

第三，日本學者肯定李登輝對中共保持高度警惕，是因其並未回應江澤民的統一談判提案。但即便是有執政權力的馬英九，也沒著手於中共的統一談判。其他兩岸各項談判成果，蔡政府上台前叫囂中止，上台後只有概括承受，沒有一項叫停。

由此可知，所謂親與不親，是政治語言，沒有一貫標準。只是從蔡政府上台後逆轉兩岸交流方向，卻沒有多少反對聲音可知，馬政府看似熱絡的兩岸交流社會基礎並不厚實，這應給未來真心推動交流者相當警惕。但無論如何，兩岸交流與是否「親中」屬兩回事，營造一個周邊友善環境，讓人民安居樂業，更是執政者無可迴避的責任。沒有根據的抹紅，對了解事實沒有幫助，盼國人明辨是非才好。