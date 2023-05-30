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原能會改制核安會 公信力受關注
立法院昨天三讀通過「核能安全委員會組織法」，行政院為確保核能、輻射及放射性物料安全，特設核能安全委員會；原屬中央二級單位的行政院原子能委員會，將改制為三級獨立機關核安會，掌理核子保防監督及核子保安管制等九大事項。
地球公民基金會執行長蔡中岳指出，原能會降級後，主力項目似乎已非核能發展，但作為核能監管重要機關，仍要面對核廢料及核電廠除役問題，會持續觀察降級的究竟是核能發展，還是核安管制。蔡中岳說，過去認為核能管制機關應為獨立機關，現在卻看不到獨立性，改制後仍要處理好核廢料法治化與高階核廢料的選址條例。
中山大學社會系副教授邱花妹說，過去原能會因與台電關係緊密，能否有效監督的公信力備受質疑，改制後更強調核安問題，強化並建立起良好的社會公信力，將會是關鍵。
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