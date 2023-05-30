政院：核電廠無延役考量

行政院昨天表示，各核能電廠除役期程，照原定計畫進行，並無延役考量；面對緊急狀態需求，政府會周全思考各項既有能源生產方式，確保台灣在非常態時期，擁有妥善因應緊急情況的能力，以及能源供給的穩定與安全。

民進黨總統參選人、副總統賴清德前天拋出「讓已停機的核能機組未來可緊急使用，以備不時之需」概念，讓外界質疑二○二五非核家園政策恐鬆動，經濟部長王美花昨表示，可從兩方面分析，未來也將會針對法制面、社會面進行溝通。

王美花昨出席「二○二三歐盟創新周」開幕典禮前接受媒體聯訪表示，三座核電機組中，核三現在還在持續運轉中，至於核一、核二已相繼除役，核一乾貯還不能啟用，核二則還沒興建，且因核一、核二電廠的爐心仍有燃料棒，台電公司還是會針對核一、核二做最安全的維護。供電部分，近年新增很多燃氣機組及再生能源，也做了靈活的調度，針對日夜尖峰的用電需求，都在增加供電量，確保供電穩定。

賴競辦發言人陳世凱昨天表示，賴清德前天在台大的回答是以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考；賴清德在座談中從未提到、也不支持核一及核二廠延役。

民進黨發言人張志豪昨表示，民進黨非核立場堅守未變，落實「非核家園」與推動「能源轉型」，一直是民進黨與台灣許多進步力量共同的目標，作為執政黨，民進黨持續透過政策積極落實這些目標。