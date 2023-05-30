黃珊珊：「軍售」與「商售」差異 在於有無逾期問題
柯文哲競選總幹事黃珊珊5月29日接受POP radio主持人康仁俊訪問，談及美國對台軍售等議題，她透露，台美間目前有軍售也有商售，並說明兩者不同之處。
黃珊珊分享和柯文哲訪美行，她表示，現在全世界敢賣武器給台灣的只有美國，美國對台軍售是國策，要讓台灣有足夠自我防衛能力的武器；美國國會會給政府一筆預算，依國際情勢盤算，並依照輕重緩急撥款進行軍援。
黃珊珊指出，軍售是政府對政府，但交貨時間沒有限期、不會有違約時刻，所以若世界上其他國家發生緊急事件，台灣的排程就可能被往後擠，隨時有變卦。
黃珊珊透露，目前台灣跟美國有軍售也有商售，並說明軍售跟商售是兩回事，軍售是「我答應售給你」沒有期限，延宕也沒有罰責；商售是逾期未交貨要賠錢。
黃珊珊表示，台灣和美國長期都有合作計畫，包括演習等，雙方有配套的節奏在進行；相信美國不是故意延遲交付武器給台灣，但因為在全球佈局上有調整，會把武器優先交給較危險的地區。
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