顧立雄：禁抖音涉及言論自由 關鍵在「識讀能力」

國安會秘書長顧立雄今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於網路攻擊，顧立雄表示，資安就是國安，台灣每天要承受500萬次的網路攻擊，大部分從中國來，上次他看到數據就高達480萬次。

主持人黃光芹也問，去年九合一大選結束後，民進黨內部檢討中，有討論「抖音」造成影響。顧立雄表示，現在公務機關禁止使用抖音，但是否能禁止人民使用，則涉及到言論自由跟認知作戰等國安議題的平衡，這樣的論辯正反都有。

主持人也說，她常看抖音，也不覺得被影響。顧立雄說，關鍵在於大家的「識讀能力」，大部分都無關政治議題，但就會三不五時參雜一些內容，這樣的短影音宣傳方式，沒有新聞倫理的平衡，這樣的認知作戰干擾要不要達到「全民禁止」，光是討論跟辯論過程就已經相當具有爭議。

顧立雄也說，民主自由的生活方式有脆弱面，但也有堅強面，脆弱面是大家言論自由空間相當大，因此不可能去禁止臉書等。相對來講，民主自由的生活方式也讓自己夠堅強，認知作戰常常是因為威權的生活方式，「對生活在這裡（台灣）的人，不一定有效果」。

對於外交部長吳釗燮稱2027年是中共攻台時間點。顧立雄說，他不想參與時間表的臆測，對於國際社會或我方自我強化韌性，主要目的都是「中國若有這種企圖，也要讓這企圖往後延」，我方不挑釁，不冒進，維持台海和平穩定現狀。維持現狀不只是台灣的責任，是全世界包括美國等理念相近國家一起承擔這樣的責任，「自然會讓她（北京）感受到，做這個決定會有不可承受的代價，讓她往後延。」