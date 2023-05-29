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立院預計6月中旬召開臨時會 處理大法官人事案

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者余承翰／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者余承翰／攝影

立法院法案會期即將結束，民進黨團總召柯建銘今天說，預計在6月14日至21日召開臨時會，屆時只會處理大法官的人事同意權，現在就看總統咨文什麼時候送到立法院，到時候會再召集黨團協商討論時間點。

立法院本會期將在後天休會，柯建銘今晚受訪時說，所有法案都將在明天處理完畢，後天僅會處理國營事業預算案，需要動用表決來處理。

柯建銘說明，立法院預計在6月14日至21日舉行臨時會，到時候僅會處理大法官的人事同意權，現在只有程序問題，依照規定要在5天前發布公聽會通知，接下來分別安排1天詢答、1天投票，再來就是端午節連續假期。

柯建銘指出，隨著這個會期的時間點進入尾聲，立法院已經把很多重要法案處理完畢，而下個會期的重大法案就是明年度中央政府總預算案，不會再有爭議性的法案，「但是大家都要選舉了，能不能處理完是一個問題」。

柯建銘說，有關大法官的人事同意權案，現在就看總統咨文什麼時候送到立法院，屆時再由立法院長游錫堃召集黨團協商，時間點到時候再來談。

立法院 柯建銘 大法官

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