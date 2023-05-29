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蔡英文接見台北蓬萊扶輪社 大讚女力能量

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「國際扶輪3482地區台北市蓬萊扶輪社理事暨社員」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「國際扶輪3482地區台北市蓬萊扶輪社理事暨社員」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見國際扶輪3482地區台北市蓬萊扶輪社理事暨社員，她肯定蓬萊扶輪社落實母親與兒童領域的服務，讓許多家庭得到幫助，讓社會看到女力能量。她期盼和扶輪社友一起堅持理念，持續努力，讓台灣社會變得更好。

訪問團由台北市蓬萊扶輪社社長廖玲惠率領。蔡總統表示，今天在總統府跟扶輪3482地區的社友齊聚一堂，感到特別親切，因為她是台北市蓬萊扶輪社的榮譽社友，也是3482地區大家庭的一分子。過去這幾年，3482地區的社友不僅團結防疫，也持續投入公益。尤其在台灣疫情嚴峻、面臨血荒的時候，大家出錢出力，在各地舉辦捐血活動。

蔡總統指出，在3482地區當中，台北市蓬萊扶輪社是以女性社員為主，進行多項照顧計畫，讓女性挺女性，更落實了扶輪社在母親和兒童領域的服務。像是社友與早產兒基金會合作，在疫情期間，捐贈專業醫療儀器給馬偕醫院小兒部；大家推動輔導計畫，協助遇到親子關係問題的家庭。社友付出讓許多家庭得到幫助，也在台灣社會注入正面的力量。

蔡總統說，去年國際扶輪社出現第一位女性總社長，讓大家更加重視女性賦權。她要感謝3482地區的賦權女孩委員會，推出多項行動方案促進偏鄉地區的性別平等，這些方案更在今年的國際婦女節前都一一落實。

蔡總統表示，3482地區的社友，展現出扶輪社超我服務的精神。台北市蓬萊扶輪社讓大家看到女力能量，讓更多女性和兒童可以健康成長，實現自我。她再次感謝所有扶輪社友，為這塊土地的服務奉獻，希望一起堅持理念，繼續努力，讓台灣社會變得更好。

北市 疫情 馬偕醫院

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