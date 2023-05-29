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藍酸鄭文燦涉入im.B不敢提告 打詐國家隊應從政院開始

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
針對媒體報導行政院副院長鄭文燦曾出席imB詐騙案主嫌曾國緯公司春酒，桃園市議員凌濤、國民黨文傳會副主委林家興今舉行記者會，質疑鄭文燦跟詐騙集團的關係。記者劉宛琳／攝影
針對媒體報導行政院副院長鄭文燦曾出席imB詐騙案主嫌曾國緯公司春酒，桃園市議員凌濤、國民黨文傳會副主委林家興今舉行記者會，質疑鄭文燦跟詐騙集團的關係。記者劉宛琳／攝影

國民黨桃園市議員凌濤、國民黨文傳會副主委林家興舉行記者會，質疑行政院副院長鄭文燦詐騙集團的關係，鄭文燦否認指控，就應直球對決提告，遲遲不提告，難道是擔心提告後，會成為被法院認證跟詐騙集團有直接關係的民進黨高官。

凌濤指出，鄭文燦提出打詐行動綱領，第一是要減少接觸，但鄭文燦不但增加接觸，每天都在接觸詐騙集團；第二項行動綱領說減少誤信，當民進黨政府高官跟詐騙集團頻繁接觸，詐騙集團拿影片跟照片詐騙民眾時，又如何讓民眾減少誤信。第三要減少損害，民眾跟詐騙集團接觸後人財兩失，民進黨跟詐騙集團接觸，是有車有房增加資產，鄭文燦提出的打詐行動綱領，毫無說服力。

凌濤說，鄭文燦跟詐騙集團有千絲萬縷的關係。過去鄭文燦出入郭哲敏詐騙集團的88會館招待所，後來郭的詐騙集團到桃園八德炒農地暴賺數十億，鄭文燦在桃園市長任內，把捷運綠線車站移到相關位置，讓農地價值大幅增加。鄭文燦先前跟陸委會副主委梁文傑出入澳門喝花酒，市長任內發生青埔年輕人求職遭詐騙案件，都跟詐騙集團有關係。

凌濤表示，鄭文燦涉入imB主嫌曾國緯詐騙集團公司的春酒，媒體報導指鄭文燦受曾國緯請託，提拔警界友人，披露鄭文燦與曾國緯有直接聯繫管道，鄭文燦否認，卻說不排除提告，為何不現在就提告？調查局發新聞稿說未發現相關情事，鄭文燦為何不敢拿新聞稿直球對決去提告，難道擔心提告後，會成為被法院認證跟詐騙集團有直接關係的民進黨高官。

凌濤說，鄭文燦不是共謀，就是被騙，打詐國家隊必須從行政院內部開始查起，鄭文燦與詐騙集團的關係，適任行政院副院長嗎？適任打詐國家隊的領導人嗎？不適任就該趕快下台。

詐騙集團 鄭文燦 提告

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