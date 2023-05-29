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立院三讀原能會組改案 改設三級獨立機關核能安全委員會

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院今天三讀通過「核能安全委員會組織法」，明定行政院為確保台灣核能、輻射及放射性物料安全，特設核能安全委員會，為相當中央三級獨立機關。記者許正宏／攝影
立法院今天三讀通過「核能安全委員會組織法」，明定行政院為確保台灣核能、輻射及放射性物料安全，特設核能安全委員會，為相當中央三級獨立機關。記者許正宏／攝影

立法院院會今天三讀通過核能安全委員會組織法，明定行政院為確保我國核能、輻射及放射性物料安全，特設核能安全委員會，為三級獨立機關，掌理核子保防監督及核子保安管制等九大事項。

行政院去年5月通過組織改造方案，行政院原子能委員會現行為二級部會，修法改制為核能安全委員會，類似國家運輸安全調查委員會以及不當黨產處理委員會，全案送立法院審議。

根據三讀通過條文，核安會掌理的事項包括核能、輻射及放射性物料安全管制政策、法規與國際核能合作事項的規劃、研訂及執行；核子保防監督及核子保安的管制；核子反應器與其設施的安全審查及管制；輻射源、輻射作業與環境輻射的安全審查及管制。

核安會掌理事項還包括核子事故、輻射災害相關整備、應變與復原的監督及協調；核子事故損害賠償的調查評估；放射性物料與其設施的安全審查及管制；核能、輻射及放射性物料安全相關管制、應用的研究發展；所屬機關辦理環境輻射偵測及分析的督導。

三讀條文明定，核安會依法獨立行使職權，置委員5人至7人，其中一人為主任委員，職務比照簡任第14職等；一人為副主任委員，職務比照簡任第13職等；其餘兼任委員3人至5人。

三讀條文規定，主委、副主委行政院長任命，其餘委員由行政院長就有關機關人員或學者、專家分別聘派兼之，任期三年，任滿得連任一次，委員任期屆滿前三個月或出缺三個月內，應該依照程序任命新任委員。

三讀條文明定，主委出缺或因故無法行使職權時，由副主委代理；主委、副主委均出缺，或者因故無法行使職權時，由行政院院長指定委員一人代理主委。

三讀條文也規定，核能、輻射及放射性物料安全管制政策的審議，有核能、輻射及放射性物料安全科技年度施政計畫審議及考核等，由委員會議議決。

核安會設輻射偵測中心，執行環境輻射偵測及分析事項，核安會為了因應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，依照駐外機構組織通則規定辦理。

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