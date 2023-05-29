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在野立委籲速審交通安全基本法 讓台擺脫行人地獄惡名

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠上午共同舉辦「改善交通安全，不要只會打假球，速速送審交通安全基本法」記者會。記者林伯東／攝影
國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠上午共同舉辦「改善交通安全，不要只會打假球，速速送審交通安全基本法」記者會。記者林伯東／攝影

2022年交通死亡人數突破3000人，創下2014年以來最高峰。國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠上午舉行記者會，希望加速完成交通安全基本法制定，擺脫台灣行人地獄的惡名，確保民眾生命安全。

游毓蘭表示，許多立委都在立法院第四會期提出交通安全基本法版本，至今仍卡關在交通委員會未排審。在政府延宕法令送審，宣稱進行交通改善工作的同時，今年第一季的交通事故死亡人數，較去年同期增加70多人，已達812人，難道這就是政府改善交通的成果嗎？

游毓蘭指出，交通安全基本法必須做到以下四點，第一，明確規範中央與地方政府、團體、駕駛人與交通安全有關之責任；第二，明訂行政院應每年向國會提交交通事故情況報告、交通安全措施計畫及交通安全措施概要，接受國會及全民監督。

第三、健全交通法規體系，交通事故人、車、路三大元素應於基本法中明訂；第四，明定三級交通安全對策會議之執掌、組織與履行，中央設立於行政院，道安會報必須提升到行政院的層級，每五年制定交通安全基本計畫。

游毓蘭表示，我國道路交通安全法規未系統化，先有處罰再授權訂安全規則、道路施工規範道路混雜，欠缺強制規範，太多的但書例外或因地制宜，致道路交通工程設施不當造成事故，各地標誌、標線、號誌設計混亂，造成駕駛人混淆等均是法規問題。

邱臣遠指出，根據交通部統計，去年全國有三分之二縣市淪入交通地獄，16個縣市每10萬人口死亡人數超過10人，其中四個縣市達到25人以上，分別是屏東、台東、嘉義及雲林；直轄市最嚴重的是民進黨執政台南市，每10萬人死亡16人，高雄也有13人，高於全國平均。

邱臣遠說，去年2月他已經和游毓蘭要求交通部推動交通安全基本法，今年2月交通部總算有動作，但仍太緩慢，立法院這會期即將結束，至今尚未公告草案版本。他們要求交通部在下會期前提出對案，列為朝野重要法案。

陳椒華表示，錯誤的道路規畫和草率的駕訓考照制度，與長年鬆懈的執法與交通安全教育的不足等，都是造成行人地獄的原因。平均每天有8.2人死於交通事故，工程、教育、執法的交通3E精神必須落實。

陳淑華說，交通部洗刷行人地獄的惡名，不該淪為口號，應該有更積極的作為。本屆立委任期所剩不多，希望最後一個會期，朝野都能夠一起努力審議交通安全基本法，年底前可以完成，讓台灣的交通環境能夠改善。

國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠上午共同舉辦「改善交通安全，不要只會打假球，速速送審交通安全基本法」記者會。記者林伯東／攝影
國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠上午共同舉辦「改善交通安全，不要只會打假球，速速送審交通安全基本法」記者會。記者林伯東／攝影

交通部 游毓蘭

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