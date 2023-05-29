2024布局 她分析:：賴急補年輕票 侯先顧老本 柯缺戰艦..

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
綠藍白2024總統提名人副總統賴清德(左)、新北市長侯友宜(中)、民眾黨主席柯文哲(右)。本報資料照片
綠藍白2024總統提名人副總統賴清德(左)、新北市長侯友宜(中)、民眾黨主席柯文哲(右)。本報資料照片

2024大選布局，藍綠白總統提名人動作頻頻，曾於2020列民眾黨不分區名單、幫柯文哲操刀Line社群的吳靜怡今天在臉書提到，總統選舉是旗艦級的作戰，目前賴清德的布局很清楚，就是想辦法補足20至29歲跟柯文哲2.5倍差距的支持度；侯友宜是忙著先花時間凝聚50至60歲的老本。

至於柯文哲，吳靜怡說，目前幾個社群平台Dcard、PTT等社團，洗了好幾百篇柯文哲會贏總統，但柯文哲要贏必須是有戰艦，民眾黨要認真面臨區域立委沒有人要「戰」的嚴峻問題。

吳靜怡今天在臉書分析提到，目前幾個社群平台Dcard、PTT等社團，洗了好幾百篇柯文哲會贏總統的同時、嘲笑侯友宜阿給(擠發音)的同時、民進黨詐欺的同時、時代力量蹭黃國昌的同時，是不是忘了，35歲以上，柯文哲的支持度只有14%以下並遞減的嚴重問題，這些人是真正在乎社會議題的、是經歷過2014、2018、2020、2022的，經歷沒有比學歷差。

吳提醒民眾黨，要認真面臨區域立委沒有人要「戰」的嚴峻問題，所有「朋友」都只想談不分區的原因到底是什麼？當民進黨現在為了徵召李正皓、雞排妹等不爽時，其實就是突顯政黨逐漸轉變磨合的狀態，國民黨在地方出現了幾場立委拼初選都必須卯足全力的狀態，這都讓國民黨地方霸主們瞬間清醒，中間選民的對話是非常重要的。

吳靜怡提到，柯文哲要贏必須是有戰艦，就跟領導國家一樣，不是手握網路發射的彈弓，就能對抗現在被美中大國左右為難的狀態。

柯文哲 社群 民眾黨

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