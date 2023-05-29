【專家之眼】癡人說夢話的台美貿易首批協定

行政院經貿談判辦公室日前公告，即將針對未來的經貿談判簽署「首批協定」(first agreement)，並公布中、英文文本，國人始有機會一窺其全貌，惟從其內容看來，對台灣實際效益將極為有限，且無益於緩解我國經貿困境。

去年六月開啟的《台美21世紀貿易倡議》(U.S.-Taiwan 21st Century Trade Initiative)談判，台美歷經近一年的談判，依照規劃共有12項議題，由於內容過於廣泛，採分階段達成方式進行討論，目前談定的議題為貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題，既然二國官方新聞稿都已經公開宣布，且公布文本內容，簽訂協定應該只是時間早晚的問題。

我國缺乏國際重大經貿談判經驗，能與美國達成共識值得稱許。不意外的，官方再次大肆宣傳其成效，稱本協定不僅是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。文本的前言明文，該協定係尋求：強化台灣與美國間經濟與貿易關係；達成一個具高標準承諾及經濟意義成果之21世紀貿易協定以支持互利的貿易，進而帶來更自由、更公平之市場及強健的經濟成長。

然仔細觀察其文本，多屬空洞的原則宣示，具有實效的條文相當有限。其中內容最多的第二章「關務行政及貿易便捷化」部分，有媒體指，該章幾乎與我國於2015年簽署的WTO《貿易便捷化協定》（Agreement on Trade Facilitation, TFA）雷同。實際上前者還是有極少的部分，是TFA所沒有的內容，例如：增加新科技內涵，包含電子發票、電子支付；新議題如人道救災物資快速放行與減免關稅。不過整體而言，仍維持在TFA的框架內。

最可笑的是，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，台美倡議可助中小企業拓展美國市場；我國薪資水準還有望向美國看齊。但是細看「中小企業」一章內容毫無新意，只有三項空洞內容，包含增加中小企業貿易及投資機會、資訊分享與增加對話，此舉即可協助我中小企業開拓美國市場與大舉提高薪資水平？簡直是癡人說夢話。

且該談判完全配合美方的架構進行，我國應在談判期間或其他管道表達我方的需求，而非任由美國主導，否則將失去談判的意義。不幸的是，台美首批協定討論的議題，完全沒有我方迫切需要討論的議題。有關我方亟需解決問題，除老生常談的區域整合邊緣化外，以下舉其犖犖大者：

第一，台美重複課稅：我國已經向美國表達多年，直到台積電受邀至美國設廠更突出該問題的嚴重性，根據媒體分析，赴美台商若有獲利，需在美繳納21%的企業所得稅，稅後盈餘匯回，整體實質稅率仍高達44.7%。難怪連美國財長葉倫三月都表示，缺乏相關協議是一個「非常重大的問題」。

其次，保障台商利益：美國近年推動美國優先、圍堵中國與產業保護主義等政策，也直接或間接衝擊外國企業，韓國為此已多次赴美為韓企爭取權益，甚至韓國總統尹錫悅親自赴美討論《晶片法案》補助與限制問題。台積電在美國投資案，同樣有類似問題，卻未見政府向美國政府主張。

第三，農產品貿易障礙：商總許舒博理事長近日提到美方無助台灣鳳梨銷美，因距離過長我國鳳梨出口至美國可行性較低。但豬肉卻是利基型商品，尤其台灣已開放有安全疑慮的美國萊豬，惟我國肉豬拔針多年，從口蹄疫疫區中除名，美國卻仍對我設限，明顯為美國口中的「貿易障礙」，談判官員亦漠不關心。

台美協議充斥著「高大上」的議題，對台灣亟待美方處理的問題置若罔聞，若對產業裨益有限，試問簽署協定真如政府宣稱，是台美雙邊經貿關係「深具歷史意義的一刻」？