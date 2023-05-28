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賴清德：國際高度關注印太穩定 兩岸和平符合世界利益

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左）今天出席在台大舉辦的校園總統馬拉松論壇，面對面一一回答學生提問。記者余承翰／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左）今天出席在台大舉辦的校園總統馬拉松論壇，面對面一一回答學生提問。記者余承翰／攝影

民進黨總統參選人賴清德今天到台大出席校園「總統馬拉松」時表示，中國近年文攻武嚇變本加厲，在野黨也附和喊出青年上戰場，台灣沒有任何政黨想要求戰，但國際社會現在對印太區域和平穩定投入很大關注，兩岸和平符合全世界的利益，所以台灣和民主陣營站在一起，備戰而避戰，不是放棄主權求得假和平。

賴清德指出，近年兩岸情勢沒有更緩和、反而更緊張，特別是中國變本加厲地以「九二共識、一個中國」原則文攻，以及不放棄武力軍演的武嚇，並巧妙地在在台灣社會塑造出，2024總統大選就是「戰爭與和平」選擇的氛圍，台灣在野黨也有意無意地附和。

賴清德說，過去親中的菲律賓、韓國都已轉向民主陣營及與美國合作，國際也強力對印太和平穩定投入非常大的關注，兩岸問題已經不是中國和台灣的問題，是全世界的問題，在這種狀況下，台灣有必要接受中國的文攻放棄主權嗎？在野黨企圖簽訂和平協議，如果這樣能得到和平，西藏不會這麼慘。

賴清德表示，希望大家能理解到國際的做法就是靠力量來取得和平，所以台灣這幾年在蔡英文總統領導下不斷強化國防力量，同時和民主陣營站在一起，希望民主陣營能夠發揮威懾力量，備戰而避戰，而不是放棄主權求得假和平。

賴清德說，大家都知道和平無價，台灣沒有一個人想要戰爭，也沒有任何政黨想求戰，但必須確切了解，兩岸和平符合全世界的利益，這也是兩岸共同的責任，要跳脫舊框架來處理兩岸問題，一旦踏出錯誤的步伐，將很難回頭，幾十年來建立的民主自由的生活方式也即將不保。

賴清德 戰爭 蔡英文

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