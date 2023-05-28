屏縣長選舉訴訟30日宣判 蘇清泉：合議庭急著要判我敗訴？

國民黨人蘇清泉去年底以1萬多票差距從屏東縣長選舉落敗，他質疑選務過程有瑕疵向法院提起當選無效、選舉無效之訴，法院將在30日宣判。正在拚國民黨不分區立委的蘇清泉，之前表示「對宣判結果絕對有信心」，但今天下午在和侯友宜的聯合見面會上對支持者說，法院不願對711個投開票所全面驗票，「我看合議庭是急著要判我敗訴！」

蘇清泉之前引用日本最高法院在1955年621號判決，指當時開票管理員在開票程序完畢後，又自行打開票袋清點再行彌封，遭判違法、選舉無效，該判決的主要精神就是維護法律上的尊嚴，然而，去年屏東九合一開票過程荒腔走板，13位律師閱覽選舉人名冊，發現數個選務疏失，如領票時簽章橫跨多個欄位、冒領選票、按指印卻無選務主管蓋章證明等，這些狀況彰顯當次選舉違反公平公正原則，希望司法發揮嚇阻效果，避免明年大選再起爭端。

「太離譜了，我會告到底，告到還我清白為止，沒查清楚，明年初還會再發生，搞不好變本加厲！」他說，舉證責任不在原告，選舉訴訟本應依照行政訴訟程序審理，由法院發動調查，「不是沒有證據，是因法院不願711個投開票所全面驗票」，閱覽選舉人名冊過程中發現46個投開票所出現指印領票數量過多狀況，隨便查一查，就有2347張選票有問題，真得很糟糕，法院不就此全面驗票深入調查，他一定會告到底，刑事部分如果有管理員願意出來當汙點證人，保證開花。

屏東縣選委會委任律師湯瑞科引用去年經濟學人雜誌的報告指出，台灣民主指數被評鑑為世界第10名，選舉制度更居亞洲之冠，另選務上難免發生瑕疵，但不影響選舉結果。周春米委託律師則認為，訴諸司法就應依照法律規範負擔舉證責任，不能憑空推論就要求調查，並非如被告律師所述，全然是法院的責任。