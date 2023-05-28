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民眾黨立委吳欣盈關切國際主權基金 國安局謹慎研析

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導

政府成立外匯投資基金FXIF，擬設立主權基金，國家安全局向立法院報告表示，主權財富基金具備長期投資、風險承擔等特性，在全球經濟的重要性持續增加。但要將外匯存底以主權基金方式操作賺取報酬，央行仍抱持謹慎態度。

民眾黨不分區立委吳欣盈向國安局提出書面質詢表示，我政府成立外匯投資基金FXIF主權基金，能否在財政、經濟、外交、國安上幫助台灣。國安局說，經洽中央銀行，央行將視5月10日立法院第10屆第7會期財政委員會舉行的中央銀行法第20條及第33條條文修正草案公聽會結果，再評估是否設立主權基金，但將外匯存底以主權基金方式操作賺取報酬，央行抱持謹慎態度。

國安局表示，據英國市場研究中心PREQIN提供的統計數據，截至去年底，全球共計有175個主權財富基金，總資產約達11.4兆美元，較民國97年約3.07兆美元的規模，成長近四倍，其中以大陸中投公司（CIC）規模最大，其次挪威全球養老基金（NBIM）。

國安局說，主權財富基金具備長期投資、風險承擔等特性，逐漸成為全球多國調控經濟與執行總體經貿、產業投資策略的工具，投資標的從傳統大型能源產業及金融資產，延伸至服務業、公共建設、醫療創新等領域，在全球經濟的重要性持續增加。

國安局 外匯

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