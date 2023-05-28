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蔡英文總統參拜木柵忠順廟 邀民眾一起拚觀光、經濟

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
總統蔡英文總午出席木柵忠順廟活動，她致詞表示，新內閣團隊目前也全力拚經濟， 希望國家在疫後有更強的發展。記者陳正興／攝影
總統蔡英文總午出席木柵忠順廟活動，她致詞表示，新內閣團隊目前也全力拚經濟， 希望國家在疫後有更強的發展。記者陳正興／攝影

總統蔡英文今天出席「保儀大夫1266週年聖誕千秋三獻大典」，她致詞表示，過去三年因疫情影響台灣面臨嚴峻挑戰，如今疫情解封，內閣團隊也全力拼經濟。今天來台灣旅遊人次已突破200萬，希望民眾邀請國外好友到台灣遊玩，一起拚觀光，讓國家在疫後有更強的發展。

蔡英文致詞表示，這是她第二次前來木柵忠順廟，自己跟木柵相當有淵源，因為她曾在政大教書15年，這裡是她相當熟悉的地方，她上一次來忠順廟已是2019年。

蔡英文說，過去3年台灣歷經百年大疫，也是最具挑戰的時刻。面對疫情，全國人民團結抗疫，配合政府防疫政策，大家才安然度過。如今，可以安心辦活動、遶境、出遊。她也感謝神明保佑，讓台灣關關難過關關過。

蔡英文強調，隨著疫情趨緩，新內閣團隊在行政院長陳建仁、副院長鄭文燦帶領下也努力拚經濟，近期在路上看到許多外國民眾，就代表觀光客回來了，目前國外來台灣旅遊人次已突破200萬，今年目標為600萬人次，她希望，民眾若有認識外國朋友，一起邀請他們來台灣觀光，親身感受台灣的美好、便利及安全，讓國家在疫後有更強的發展。

蔡英文 疫情 團隊 陳建仁 鄭文燦

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